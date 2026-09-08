Dengue: ¿Cuántos días pueden tardar en aparecer los síntomas?

Tegucigalpa, Honduras.- Los síntomas del dengue pueden aparecer entre 3 y 21 días después de la picadura del mosquito transmisor, explicó el doctor en Medicina Interna Óscar Sosa.
Esto significa que una persona puede ser picada por el mosquito Aedes Aegypti.que transmite el dengue y no presentar síntomas de inmediato. Durante el período de incubación, puede desconocer que está infectada.
Sosa explicó que el dengue atraviesa tres fases: febril, crítica y de resolución. La fase crítica suele presentarse entre los días 4 y 6, período en el que pueden aparecer complicaciones.
Entre los síntomas que puede provocar la enfermedad están la fiebre, el dolor intenso de cabeza, el dolor detrás de los ojos, las molestias musculares y articulares y el eritema.
El especialista advirtió que el dengue también puede evolucionar a formas graves, caracterizadas principalmente por choque, dificultad respiratoria o daño grave de órganos.
¿Qué hacer ante los primeros síntomas?
Ante la aparición de fiebre, dolor corporal, dolor en las articulaciones, dolor detrás de los ojos o cualquier signo de alarma, Sosa recomendó buscar atención médica y evitar la automedicación.
El médico también llamó a mantener la vigilancia en los hogares y comunidades, especialmente ante el inicio de las lluvias y el almacenamiento de agua, condiciones que pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes Aegypti.
Por ello, recomendó eliminar los posibles criaderos del mosquito y evitar la acumulación de agua en recipientes y otros espacios donde pueda reproducirse.
Sosa recordó que el dengue puede afectar a personas de todas las edades y que la intensidad de los síntomas puede variar desde una fiebre leve hasta cuadros incapacitantes..