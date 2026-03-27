Unidad de auténticas de la CSJ estará cerrada al público durante el feriado

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comunicó este viernes que con motivo del feriado de la Semana Santa, las oficinas de la Unidad de Auténticas permanecerán cerradas al público.

El asueto inició hoy mismo, a las 4:00 de la tarde, y las labores normales se reanudarán en el horario habitual, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, a partir del lunes 6 de abril de 2026.

La Unidad de Auténticas de la Corte Suprema de Justicia es la dependencia encargada de verificar la autenticidad de los documentos que se presentan en el Poder Judicial, para diferentes trámites legales.