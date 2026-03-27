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Unidad de auténticas de la CSJ estará cerrada al público durante el feriado

En la mayoría de las oficinas del Poder Judicial no habrá atención a nivel nacional, excepto algunas áreas donde se requiere que haya servicio obligatorio

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 15:57
Unidad de auténticas de la CSJ estará cerrada al público durante el feriado

El asueto inició este viernes y las labores se reanudarán el lunes, en horario habitual, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comunicó este viernes que con motivo del feriado de la Semana Santa, las oficinas de la Unidad de Auténticas permanecerán cerradas al público.

El asueto inició hoy mismo, a las 4:00 de la tarde, y las labores normales se reanudarán en el horario habitual, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, a partir del lunes 6 de abril de 2026.

La Unidad de Auténticas de la Corte Suprema de Justicia es la dependencia encargada de verificar la autenticidad de los documentos que se presentan en el Poder Judicial, para diferentes trámites legales.

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Este es un servicio dirtecto y gratuito que se realiza en este poder del Estado. Sus oficinas están ubicadas en el sótano del edificio principal del Poder Judicial, en el bulevard Kuwait, en la capital de la República.

De igual manera, los empleados de la mayoría de las dependencias del Poder Judicial, gozarán del feriado de Semana Santa, y sólo trabajarán las áreas de mayor prioridad, bajo el método de turnocidad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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