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El Liceo San Juan ya está listo para engalanar el 15 de septiembre

Los estudiantes del Liceo San Juan ponen todo su entusiasmo en los ensayos y se preparan para lucirse durante la celebración de las Fiestas Patrias.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 17:28
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