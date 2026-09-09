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Comisiones de Seguridad y Defensa analizan reformas contra el narcotráfico

Representantes de las comisiones de Seguridad y Defensa sostuvieron una reunión de trabajo con autoridades de la Embajada de Estados Unidos.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 16:09
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