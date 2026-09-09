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Sequía en Tegucigalpa: represa La Concepción registra bajo nivel de agua

Hasta la fecha, el embalse registra 25.93 % de su capacidad instalada, reflejando el descenso en sus niveles de agua

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 16:02
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