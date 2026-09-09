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Alex Berrios propone iniciativa para evitar y castigar las estafas

El diputado liberal Alex Berrios se mostró sorprendido por los casos en los que se busca estafar a personas incluso en clínicas médicas. Afirmó que su iniciativa busca prevenir y castigar todo tipo de estafas.

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 16:07
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