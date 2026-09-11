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Honduras y su separación de la Federación Centroamericana: ¿cuándo ocurrió?

¿Sabes en qué año Honduras se separó de la Federación Centroamericana? El historiador Rolando Canizales nos lleva por las páginas de nuestra historia para conocer cómo y cuándo Honduras tomó su propio rumbo.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 17:28
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