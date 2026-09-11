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¿Olimpia o Motagua? Olban Valladares revela en qué equipo jugó

Muchos conocen a Olban Valladares por su trayectoria como economista, empresario, político y analista. Pero hay una faceta que quizá no conocías: también fue portero del Olimpia. No te pierdas la entrevista para la revista Tictac de EL HERALDO donde desempolva las historias, recuerdos y aventuras de una vida llena de distintas facetas.

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 17:27
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