¿Olimpia o Motagua? Olban Valladares revela en qué equipo jugó

Muchos conocen a Olban Valladares por su trayectoria como economista, empresario, político y analista. Pero hay una faceta que quizá no conocías: también fue portero del Olimpia. No te pierdas la entrevista para la revista Tictac de EL HERALDO donde desempolva las historias, recuerdos y aventuras de una vida llena de distintas facetas.