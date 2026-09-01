Investigan cómo ocurrió el crimen de Kenny Martínez, exfutbolista del Olimpia

Una mala noticia ha llegado al fútbol hondureño al confirmarse el asesinato de un joven futbolista que se formó en el Olimpia y que debutó al mando de Pedro Troglio
Kenny Martínez ha perdido la vida este martes 1 de septiembre a los 22 años de edad en Punta Gorda, Roatán, mientras se transportaba en una mototaxi
Martínez estuvo varios años en las reservas del Olimpia, luego Pedro Troglio de subirlo al primer equipo capitalino, con quien debutó en primera división.
El futbolista fue asesinado en Punta Gorda, Roatán, a sus 22 años de edad. Ahora el balompié catracho está de luto.
Ahora las autoridades de la isla de Roatán están investigando el caso sobra la muerte del joven isleño que pasó por el Olimpia y Lobos de la UPNFM.
Kenny Martínez comenzó a destacar en el 2023, mismo año que llegó a las filas del Olimpia y luego empezó a demostrar su talento goleador
Sus actuaciones y la cantidad de goles que consiguió marcar hicieron que su nombre comenzara a ser seguido de cerca dentro de la institución. Incluso, Pedro Troglio, quien en ese momento dirigía al primer equipo del Olimpia, se fijó en sus condiciones y en el potencial que tenía para convertirse en una alternativa para el futuro.
Martínez era considerado uno de esos jóvenes futbolistas que buscaban abrirse camino desde las categorías inferiores. Su capacidad para marcar goles lo llevó a estar cada vez más cerca del plantel principal y a cumplir uno de los grandes sueños de cualquier jugador formado en las canteras: trabajar junto al primer equipo del Olimpia.
El delantero fue promovido por Troglio y realizó la pretemporada con el plantel profesional del Olimpia, viviendo momentos que representaban un paso enorme en su corta carrera. Sin embargo, pese a formar parte de la dinámica del primer equipo y trabajar bajo las órdenes del entrenador argentino, no consiguió disputar un partido oficial con el conjunto merengue en ese momento.
Martínez formó parte del Olimpia que conquistó el campeonato del Clausura 2024 bajo la dirección técnica de Pedro Troglio. El atacante pertenecía a la estructura del club durante aquella campaña y vivió desde dentro uno de los momentos más importantes de la institución, al convertirse en campeón nacional.
Dejó al Olimpia y pasó a la UPNFM, luego se fue al Juventus de Roatán de la Liga de Ascenso.
Olimpia se impuso 4-2 ante Unión Talanga y Kenny Martínez anotó en ese momento el tercer gol del León. Fue, además, su primer tanto con el primer equipo merengue, en aquel duelo amistoso.
El futbolista tomó el balón tras un pase filtrado de Kevin López en el centro del área y el ariete liquidó la portería rival tras violento zurdazo. En aquella ocasión Martínez no lo festejó, pero sí fue la primera diana con el Rey de Copas en ese duelo amistoso.
Goleador de las reservas del Olimpia, Martínez había demostrado un talento que lo proyectaba hacia grandes sueños. Actualmente jugaba en Liga Mayor, donde seguía escribiendo su historia.
Ahora, mientras familiares y allegados enfrentan este doloroso momento, queda pendiente que las autoridades esclarezcan qué ocurrió en Punta Gorda, cuáles fueron los motivos del ataque y quiénes fueron los responsables de la muerte del joven futbolista. El fútbol hondureño despide así a una de sus jóvenes promesas, cuya vida y carrera fueron truncadas cuando apenas comenzaba a escribir su historia.