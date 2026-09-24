Choco Lozano y Maynor Figueroa sorprenden a seleccionados previo a juego ante Surinam

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras recibió una motivadora e inesperada visita en su hotel de concentración, previo al crucial debut de la Bicolor en la jornada 1 de la fase de grupos de la Concacaf Nations League frente a Surinam.
El delantero Anthony "Choco" Lozano y el histórico excapitán Maynor Figueroa, se hicieron presentes para respaldar al plantel de cara al inicio del torneo regional.
A su llegada al recinto, ambas figuras compartieron un espacio ameno con los seleccionados catrachos. Entre los futbolistas con quienes se les vio charlar de manera muy cercana destacaron los legionarios Luis Palma y Jonathan Rubio, con quienes intercambiaron impresiones sobre el presente del equipo. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para sostener una conversación con Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).
La presencia de Anthony Lozano llamó la atención, ya que el atacante no pudo formar parte de la convocatoria oficial de la Bicolor para este encuentro.
El "Choco" se encuentra actualmente fuera de las canchas completando la etapa final de su recuperación, luego de haber sufrido una grave rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo alejado de la actividad competitiva.
Por su parte, la visita de Maynor Figueroa tuvo un significado profundamente familiar y especial. El legendario defensor hondureño acudió al llamado de la Selección no solo para aportar su liderazgo moral, sino también para acompañar de cerca a sus hijos, Keyrol Figueroa y Dereck Moncada, quienes han sido incluidos en la nómina oficial del combinado nacional.
Ambos jóvenes futbolistas recibieron el respaldo de su padre tras ser convocados por el cuerpo técnico para encarar los cuatro compromisos que disputará Honduras en esta fase de grupos de la Nations League. De esta manera, el entorno de la escuadra nacional se llenó de optimismo y unión de cara al arranque del certamen de la Concacaf.