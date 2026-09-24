Choco Lozano y Maynor Figueroa sorprenden a seleccionados previo a juego ante Surinam

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras recibió una motivadora e inesperada visita en su hotel de concentración, previo al crucial debut de la Bicolor en la jornada 1 de la fase de grupos de la Concacaf Nations League frente a Surinam. El delantero Anthony "Choco" Lozano y el histórico excapitán Maynor Figueroa, se hicieron presentes para respaldar al plantel de cara al inicio del torneo regional.

A su llegada al recinto, ambas figuras compartieron un espacio ameno con los seleccionados catrachos. Entre los futbolistas con quienes se les vio charlar de manera muy cercana destacaron los legionarios Luis Palma y Jonathan Rubio, con quienes intercambiaron impresiones sobre el presente del equipo. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para sostener una conversación con Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). La presencia de Anthony Lozano llamó la atención, ya que el atacante no pudo formar parte de la convocatoria oficial de la Bicolor para este encuentro.

El "Choco" se encuentra actualmente fuera de las canchas completando la etapa final de su recuperación, luego de haber sufrido una grave rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo alejado de la actividad competitiva. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse