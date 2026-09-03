Hondureño muere en hospital tras sufrir emergencia médica mientras estaba detenido en Texas

Houston, Estados Unidos.- Anthony Abraham López Cruz, un hondureño de 23 años, murió luego de sufrir una emergencia médica mientras permanecía bajo custodia en el condado de Bastrop, Texas, Estados Unidos, un caso que ahora mantiene a su familia a la espera de respuestas sobre lo ocurrido durante las horas previas a su traslado a un hospital. El joven había sido detenido la noche del 10 de agosto, después de que un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) observara una falla en uno de los focos delanteros de la camioneta que conducía por la carretera estatal 95.

Durante la intervención, el oficial reportó haber observado un recipiente abierto de cerveza y señaló que el hondureño presentaba síntomas que, según su apreciación, eran compatibles con intoxicación. El agente realizó pruebas de alcoholemia en el lugar y posteriormente Anthony fue detenido. A partir de ese momento permaneció bajo custodia en el condado de Bastrop. Dos días después, mientras continuaba bajo custodia, López Cruz sufrió una emergencia médica dentro del recinto carcelario y tuvo que ser trasladado a un hospital. Fue en el centro asistencial donde, de acuerdo con la información proporcionada por su familia, se determinó que presentaba muerte cerebral y posteriormente se confirmó su fallecimiento. Ahora, sus familiares intentan reconstruir qué ocurrió entre la noche de su arresto y el momento en que su condición de salud se agravó. La familia sostiene que existen interrogantes sobre lo ocurrido durante las horas anteriores al traslado y busca conocer con precisión cómo fue atendido el joven mientras permaneció bajo custodia. Su esposa cuestiona si recibió atención médica de manera oportuna y espera conocer qué sucedió antes de que su estado de salud se agravara. Sin embargo, con la información disponible hasta ahora, no se establece que haya existido negligencia médica, ni se conoce públicamente un informe definitivo que determine la causa de la muerte. Por ello, la familia espera que las autoridades esclarezcan la secuencia de acontecimientos y establezcan qué ocurrió durante la permanencia de Anthony bajo custodia.

“Hubiera preferido que me lo hubieran deportado”

La muerte del joven hondureño dejó a su esposa y demás familiares enfrentando interrogantes que todavía no tienen respuesta. Su esposa expresó el dolor que le provoca que aquella detención terminara con la muerte del joven. “Hubiera preferido mil veces que me lo hubieran deportado y no verlo en un ataúd muerto”, expresó. Para la familia, esa frase resume el desenlace de una situación que comenzó con una parada de tránsito y terminó con Anthony muerto en un hospital. Entre el arresto del 10 de agosto y la emergencia médica del 12 de agosto transcurrieron aproximadamente dos días que ahora son fundamentales para la familia.