Arrestan a hombre sospechoso de matar a un hondureño a puñaladas en Kansas

Kansas, Estados Unidos.- La Oficina de Investigación del estado de Kansas (KBI, por sus siglas en inglés) informó que fue capturado un hombre acusado de haber matado a puñaladas a un ciudadano hondureño el pasado 31 de agosto.
El detenido fue identificado como Erlin Y. Lagos Gonzáles, de 43 años, investigado por presuntamente quitarle la vida a Adonis Aguilar Juárez, quien tenía 32 años de edad y era originario de la comunidad de San Manuel del Triunfo del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. Aguilar residía en Lakin.
Lagos Gonzáles, residente de Garden City, fue detenido el pasado 1 de septiembre por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Finney
Sobre la muerte
La KBI informó que alrededor de las 9:40 de la mañana del 31 de agosto recibieron una alerta sobre un apuñalamiento ocurrido en un negocio ubicado en 2476 Road 180, en Deerfield, tratándose del hondureño.
Aguilar Juárez fue trasladado por un vehículo particular hacia el Hospital del Condado de Kearny (Lakin). Pese a los esfuerzos del personal médico, Aguilar falleció por la gravedad de las heridas.
Las autoridades indicaron que Lagos Gonzáles permanece bajo sospecha por homicidio en segundo grado y fue remitido a la cárcel del condado de Finney.
Aún no se han dado detalles sobre los cargos por los que será imputado, aclaró la KBI.
La muerte violenta contra Aguilar consternó a sus amigos, conocidos y familiares, quienes lamentaron su deceso y externaron sus mensajes de condolencia.