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Arrestan a hombre sospechoso de matar a un hondureño a puñaladas en Kansas

Erlin Lagos Gonzáles es investigado por presuntamente quitarle la vida a Adonis Aguilar Juárez, quien era originario de San Nicolás, Santa Bárbara

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 20:38
Arrestan a hombre sospechoso de matar a un hondureño a puñaladas en Kansas

Erlin Lagos Gonzáles (izquierda) fue arrestado el pasado 1 de septiembre al ser el sospechoso de quitarle la vida a Adonis Aguilar Juárez (derecha).

 Foto: Kansas Bureau of Investigation | redes sociales

Kansas, Estados Unidos.- La Oficina de Investigación del estado de Kansas (KBI, por sus siglas en inglés) informó que fue capturado un hombre acusado de haber matado a puñaladas a un ciudadano hondureño el pasado 31 de agosto.

El detenido fue identificado como Erlin Y. Lagos Gonzáles, de 43 años, investigado por presuntamente quitarle la vida a Adonis Aguilar Juárez, quien tenía 32 años de edad y era originario de la comunidad de San Manuel del Triunfo del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. Aguilar residía en Lakin.

Lagos Gonzáles, residente de Garden City, fue detenido el pasado 1 de septiembre por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Finney

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Sobre la muerte

La KBI informó que alrededor de las 9:40 de la mañana del 31 de agosto recibieron una alerta sobre un apuñalamiento ocurrido en un negocio ubicado en 2476 Road 180, en Deerfield, tratándose del hondureño.

Aguilar Juárez fue trasladado por un vehículo particular hacia el Hospital del Condado de Kearny (Lakin). Pese a los esfuerzos del personal médico, Aguilar falleció por la gravedad de las heridas.

Adonis Aguilar Juárez residía en la ciudad de Lakin del estado de Kansas. Era originario de San Nicolás, Santa Bárbara.

Adonis Aguilar Juárez residía en la ciudad de Lakin del estado de Kansas. Era originario de San Nicolás, Santa Bárbara.

 (Foto: redes sociales)
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Las autoridades indicaron que Lagos Gonzáles permanece bajo sospecha por homicidio en segundo grado y fue remitido a la cárcel del condado de Finney.

Aún no se han dado detalles sobre los cargos por los que será imputado, aclaró la KBI.

La muerte violenta contra Aguilar consternó a sus amigos, conocidos y familiares, quienes lamentaron su deceso y externaron sus mensajes de condolencia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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