Arrestan a hombre sospechoso de matar a un hondureño a puñaladas en Kansas

Kansas, Estados Unidos.- La Oficina de Investigación del estado de Kansas (KBI, por sus siglas en inglés) informó que fue capturado un hombre acusado de haber matado a puñaladas a un ciudadano hondureño el pasado 31 de agosto.

El detenido fue identificado como Erlin Y. Lagos Gonzáles, de 43 años, investigado por presuntamente quitarle la vida a Adonis Aguilar Juárez, quien tenía 32 años de edad y era originario de la comunidad de San Manuel del Triunfo del municipio de San Nicolás, Santa Bárbara. Aguilar residía en Lakin.

Lagos Gonzáles, residente de Garden City, fue detenido el pasado 1 de septiembre por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Finney