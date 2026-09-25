David Suazo pide no presionar a Dereck Moncada: “Hay que quitarle un poquito de peso”

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico delantero hondureño, David Suazo, habló en ESPN Centroamérica sobre el crecimiento del joven atacante y pidió que su proceso sea acompañado por futbolistas de experiencia. David Suazo tiene claro que Dereck Moncada puede convertirse en una pieza importante para la nueva Selección de Honduras, pero también considera que el joven atacante debe tener el espacio necesario para crecer sin cargar desde ahora con toda la responsabilidad de la Bicolor.

Durante su intervención en ESPN Centroamérica, el histórico delantero hondureño se refirió al proceso que atraviesa Moncada y destacó especialmente el hecho de que esté desarrollando su carrera en Europa. “Hay que quitarle un poquito de peso”, expresó el exgoleador hondureño al referirse a la responsabilidad que se está colocando sobre Moncada y otros futbolistas de la nueva generación.

Para Suazo, el joven atacante no debe cargar solo con la responsabilidad ofensiva de Honduras. Considera que jugadores de mayor experiencia pueden ser determinantes para acompañarlo y permitirle desarrollar su fútbol con mayor tranquilidad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Dejémoslo que es un complemento, metamos a Benguché, Bryan Róchez y al Choco Lozano. Démosle eso a esos muchachos”, manifestó. A pesar de su llamado a tener paciencia, Suazo también dejó claro que observa una evolución importante en Moncada y que su presente ya lo coloca como uno de los futbolistas a tomar en cuenta dentro de la nueva H.