Video: Madre con un cuchillo confronta a policías en kínder de la colonia Australia

Tegucigalpa, Honduras.- Un video de aproximadamente un minuto muestra el momento en que agentes de la Policía Nacional solicitan a una madre que se retire de un centro educativo de la colonia Australia, Comayagüela, luego del altercado registrado en un aula de clases.
“Por favor, retírese, por favor”, se escucha decir a uno de los agentes mientras intenta que la mujer abandone las instalaciones. Otro policía también le ordena: “Proceda, por favor”.
En medio de la discusión, la mujer les habría dicho a los agentes: “Les traigo los mareros”. Ante esta expresión, uno de los policías respondió: “Sí, dígales que vengan”.
Posteriormente, la mujer se acercó a uno de los agentes e intentó quitarle el arma que portaba. Mientras lo confrontaba, se le escucha decir: “Enseña la pistola, enseña la pistola”.
Los agentes intentaron controlar la situación. En el aula de clases había unos niños y una docente que, al ver que la madre trató de tomar el arma, huyó.
El altercado ocurrió el jueves 24 de septiembre en un kínder de la colonia Australia. De acuerdo con la versión preliminar, la madre habría llegado al centro educativo molesta luego de enterarse de que a su hija le hacían bullying.
Según un reporte policial, la mujer manifestó que recibía atención por una condición de salud mental, por lo que posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir la atención correspondiente.
El caso provocó que las autoridades del centro educativo decidieran suspender las clases este viernes 25 de septiembre y la directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Italia Ruiz, anunció que la docente de la menor será reubicada de centro educativo para protegerla de posteriores situaciones de peligro.