Video: Madre con un cuchillo confronta a policías en kínder de la colonia Australia

Tegucigalpa, Honduras.- Un video de aproximadamente un minuto muestra el momento en que agentes de la Policía Nacional solicitan a una madre que se retire de un centro educativo de la colonia Australia, Comayagüela, luego del altercado registrado en un aula de clases.

“Por favor, retírese, por favor”, se escucha decir a uno de los agentes mientras intenta que la mujer abandone las instalaciones. Otro policía también le ordena: “Proceda, por favor”.

En medio de la discusión, la mujer les habría dicho a los agentes: “Les traigo los mareros”. Ante esta expresión, uno de los policías respondió: “Sí, dígales que vengan”.

Posteriormente, la mujer se acercó a uno de los agentes e intentó quitarle el arma que portaba. Mientras lo confrontaba, se le escucha decir: “Enseña la pistola, enseña la pistola”.

Los agentes intentaron controlar la situación. En el aula de clases había unos niños y una docente que, al ver que la madre trató de tomar el arma, huyó.