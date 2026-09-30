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La Villana: Estrella Jiménez

a joven, vinculada también a la Pandilla 18, es señalada por su presunta participación en el asesinato del oficial retirado de la Policía Nacional Frank Alexis Morris Ruiz, ocurrido en agosto de 2025

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 00:00

La mujer, de 20 años y originaria de Tegucigalpa, fue detenida en la colonia El Sauce, del sector de Chamelecón, donde reside, acusada de los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación agravado y asociación para delinquir. La joven, vinculada también a la Pandilla 18, es señalada por su presunta participación en el asesinato del oficial retirado de la Policía Nacional Frank Alexis Morris Ruiz, ocurrido en agosto de 2025.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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