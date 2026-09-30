La Villana: Estrella Jiménez

La mujer, de 20 años y originaria de Tegucigalpa, fue detenida en la colonia El Sauce, del sector de Chamelecón, donde reside, acusada de los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación agravado y asociación para delinquir. La joven, vinculada también a la Pandilla 18, es señalada por su presunta participación en el asesinato del oficial retirado de la Policía Nacional Frank Alexis Morris Ruiz, ocurrido en agosto de 2025.