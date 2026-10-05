Honduras vs Jamaica: Tristeza y bronca de la "H" tras eliminación en Liga de Naciones

La Selección de Honduras quedó eliminada en la Liga de Naciones tras empatar ante Jamaica y la victoria de Guatemala ante Surinam. Esta fue la tristeza captada por EL HERALDO en los futbolistas y la afición.
Honduras empató 1-1 con Jamaica en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La Bicolor comenzó el juego sabiendo que estaba eliminado porque Guatemala le ganó a Surinam.
Al término del primer tiempo, cuando Honduras perdía 1-0, los aficionados estaban muy preocupados porque en ese momento la Bicolor estaba descendiendo a la Liga B.
Los rostros de preocupación eran notorios en los aficionados catrachos, al final se evitó el ridículo en el Nacional de Tegucigalpa.
Apenas terminó el primer tiempo y en cada sector del Nacional se veía la cara de preocupación de los catrachos porque en ese momento se estaba haciendo un papelón.
Keyrol Figueroa salió de titular y no pudo hacer mucho para la causa de la Bicolor, su rostro de tristeza lo dijo todo al descanso.
En el descanso hubo una plática en el centro del campo. A final los jugadores salieron con bronca por no conseguir la clasificación.
Keyrol Figueroa y Jonathan Rubio tuvieron una plática donde se dijeron de todo al no conseguir la clasificación por el resultado.
Maynor Figueroa estuvo en las gradas del Nacional y también se le vio triste por el mal resultado de la Selección Nacional.
Honduras ahora tendrá que buscar amistosos para la fecha FIFA del mes de noviembre y seguirá buscando su boleto a la Copa Oro.
La afición quedó molesta por el resultado de Honduras y no lograr el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones.