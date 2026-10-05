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Honduras vs Jamaica: Tristeza y bronca de la "H" tras eliminación en Liga de Naciones

La Selección de Honduras quedó eliminada en la Liga de Naciones, aunque logró evitar el descenso a la Liga B

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 20:29
Honduras vs Jamaica: Tristeza y bronca de la H tras eliminación en Liga de Naciones
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La Selección de Honduras quedó eliminada en la Liga de Naciones tras empatar ante Jamaica y la victoria de Guatemala ante Surinam. Esta fue la tristeza captada por EL HERALDO en los futbolistas y la afición.

Fotos: David Romero|Estalín Irías-El Heraldo
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Honduras empató 1-1 con Jamaica en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. La Bicolor comenzó el juego sabiendo que estaba eliminado porque Guatemala le ganó a Surinam.

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Al término del primer tiempo, cuando Honduras perdía 1-0, los aficionados estaban muy preocupados porque en ese momento la Bicolor estaba descendiendo a la Liga B.

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Los rostros de preocupación eran notorios en los aficionados catrachos, al final se evitó el ridículo en el Nacional de Tegucigalpa.

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Apenas terminó el primer tiempo y en cada sector del Nacional se veía la cara de preocupación de los catrachos porque en ese momento se estaba haciendo un papelón.

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Keyrol Figueroa salió de titular y no pudo hacer mucho para la causa de la Bicolor, su rostro de tristeza lo dijo todo al descanso.

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En el descanso hubo una plática en el centro del campo. A final los jugadores salieron con bronca por no conseguir la clasificación.

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Keyrol Figueroa y Jonathan Rubio tuvieron una plática donde se dijeron de todo al no conseguir la clasificación por el resultado.

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Maynor Figueroa estuvo en las gradas del Nacional y también se le vio triste por el mal resultado de la Selección Nacional.

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Honduras ahora tendrá que buscar amistosos para la fecha FIFA del mes de noviembre y seguirá buscando su boleto a la Copa Oro.

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La afición quedó molesta por el resultado de Honduras y no lograr el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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