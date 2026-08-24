Maquinaria llega al municipio de Santa Elena, La Paz, para abrir caminos en comunidades

Tegucigalpa, Honduras.-Con un mensaje de esperanza y cercanía para la gente, el presidente Nasry Asfura visitó este lunes la comunidad de Palo Blanco, en el municipio de Santa Elena, La Paz, donde entregó un kit de maquinaria pesada destinado a fortalecer la capacidad de respuesta de la alcaldía y llevar soluciones a las comunidades. La entrega forma parte del Programa Nacional de Maquinaria Municipal, una iniciativa orientada a acercar herramientas y respuestas a los territorios que más las necesitan.

La prioridad incluye zonas afectadas por la sequía, comunidades que por años han esperado mejores vías de acceso y regiones con una marcada vocación agrícola y cafetalera. “Vamos a demostrar que en Honduras sí podemos hacer las cosas y que las vamos a hacer bien”, expresó el presidente Asfura durante la entrega que se realizó el Centro Cívico Gubernamental de Palo Blanco, localizado en Nahuaterique, La Paz, que fue diseñado para albergar múltiples instituciones del Estado y atender las necesidades de los ciudadanos. “Vamos a acercarles el Gobierno aquí, a Palo Blanco, para que tengan mayor facilidad para realizar sus trámites. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos hoy”, señaló el mandatario.

“Ustedes también serán parte de sacar adelante nuestro país. Esto es Honduras y Honduras está primero ante todo”, afirmó Asfura, quien compartió con los pobladores, escuchó sus necesidades y reafirmó su compromiso de trabajar de cerca con las comunidades. Durante la intervención, el titular del Ejecutivo recordó su visita anterior a la zona y subrayó que su presencia ahora, como mandatario, responde al compromiso asumido con la población. “Vine como candidato y hoy regreso como presidente. Pero no estoy por un puesto; estoy para servirles, trabajar por ustedes y llevarles soluciones. Más hechos que palabras”, recalcó Nasry Asfura.