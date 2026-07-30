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Banco LAFISE reúne a líderes empresariales para analizar las perspectivas económicas y las oportunidades de inversión

Banco LAFISE reafirmó su compromiso con la educación financiera al reunir en Tegucigalpa a reconocidos expertos del Grupo LAFISE, quienes compartieron perspectivas sobre economía, mercados internacionales y planificación patrimonial

  • Actualizado: 30 de julio de 2026 a las 14:00
Banco LAFISE reúne a líderes empresariales para analizar las perspectivas económicas y las oportunidades de inversión

Banco LAFISE reunió a destacados especialistas y líderes empresariales durante LAFISE Talks, una jornada de análisis económico, inversión y planificación patrimonial que promovió el intercambio de conocimiento y el networking.

 Foto: Alex Pérez

Tegucigalpa, Honduras-. Banco LAFISE llevó a cabo en Tegucigalpa una nueva edición de LAFISE Talks, un espacio exclusivo diseñado para reunir a empresarios, inversionistas y clientes de Banca Privada en torno a un análisis especializado sobre el entorno económico, los mercados internacionales y las estrategias para la protección y crecimiento del patrimonio.

Banco LAFISE reunió en Tegucigalpa a empresarios, inversionistas y clientes de Banca Privada durante una nueva edición de LAFISE Talks, un espacio orientado al análisis económico y la generación de conocimiento financiero.

Banco LAFISE reunió en Tegucigalpa a empresarios, inversionistas y clientes de Banca Privada durante una nueva edición de LAFISE Talks, un espacio orientado al análisis económico y la generación de conocimiento financiero.

 (Foto: Alex Pérez)

La iniciativa forma parte de una plataforma regional impulsada por Grupo LAFISE, cuyo propósito es generar valor a través del conocimiento, acercando a sus clientes información relevante y asesoría especializada para la toma de decisiones financieras en un contexto económico cada vez más dinámico.

Banco LAFISE celebró una nueva edición de LAFISE Talks en Tegucigalpa, consolidando un espacio de alto valor para el análisis económico, la educación financiera y el fortalecimiento de relaciones con empresarios e inversionistas.

Banco LAFISE celebró una nueva edición de LAFISE Talks en Tegucigalpa, consolidando un espacio de alto valor para el análisis económico, la educación financiera y el fortalecimiento de relaciones con empresarios e inversionistas.

 (Foto: Alex Pérez)

La jornada inició con las palabras de bienvenida de Jorge González, Gerente General de Banco LAFISE Honduras, quien destacó la importancia de fomentar espacios que fortalezcan la relación con los clientes a través de contenido de alto nivel.

Con iniciativas como LAFISE Talks, Banco LAFISE continúa consolidando una propuesta de valor basada en la cercanía, el conocimiento y la asesoría especializada para impulsar el crecimiento sostenible del patrimonio de sus clientes.

Con iniciativas como LAFISE Talks, Banco LAFISE continúa consolidando una propuesta de valor basada en la cercanía, el conocimiento y la asesoría especializada para impulsar el crecimiento sostenible del patrimonio de sus clientes.

 (Foto: Alex Pérez)

Panorama económico de mercados internacionales

“En Banco LAFISE creemos que el conocimiento es una de las herramientas más valiosas para construir patrimonio y generar oportunidades. Con LAFISE Talks reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes no solo con soluciones financieras, sino también con información estratégica, análisis y asesoría especializada que les permita tomar decisiones con visión de largo plazo”, expresó Jorge González, Gerente General de Banco LAFISE Honduras.

Jorge González, Gerente General de Banco LAFISE Honduras, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el compromiso de la institución de brindar información estratégica y asesoría especializada para fortalecer la toma de decisiones financieras.

Jorge González, Gerente General de Banco LAFISE Honduras, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el compromiso de la institución de brindar información estratégica y asesoría especializada para fortalecer la toma de decisiones financieras.

 (Foto: Alex Pérez)

Durante el evento, Ramón Medina Luna, economista y director de Banco LAFISE, presentó un análisis sobre las perspectivas económicas y los principales factores que están influyendo en los mercados internacionales, ofreciendo una visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía regional en el escenario global.

Los asistentes participaron activamente en las conferencias, intercambiando ideas y profundizando en temas relacionados con la economía, las inversiones y la planificación patrimonial.

Los asistentes participaron activamente en las conferencias, intercambiando ideas y profundizando en temas relacionados con la economía, las inversiones y la planificación patrimonial.

 (Foto: Alex Pérez)

Por su parte, Pablo Navarro, CEO de LAFISE Securities, abordó las tendencias de los mercados bursátiles y las oportunidades de inversión, compartiendo recomendaciones sobre diversificación de portafolios, comportamiento de los mercados internacionales y estrategias para invertir con una visión de largo plazo.

Pablo Navarro, CEO de LAFISE Securities, compartió estrategias de inversión, diversificación de portafolios y tendencias de los mercados bursátiles para apoyar el crecimiento patrimonial de los clientes.

Pablo Navarro, CEO de LAFISE Securities, compartió estrategias de inversión, diversificación de portafolios y tendencias de los mercados bursátiles para apoyar el crecimiento patrimonial de los clientes.

 (Foto: Alex Pérez)

Asesoría especializada

Asimismo, Cynthia González, Gerente General de Fiduciaria LAFISE, desarrolló la conferencia sobre patrimonio y fideicomiso patrimonial, destacando el papel de los fideicomisos como una herramienta clave para la planificación patrimonial, la protección de activos, la continuidad empresarial y la sucesión generacional.

Cynthia González, Gerente General de Fiduciaria LAFISE, expuso la importancia del fideicomiso patrimonial como una herramienta para la protección de activos, la continuidad empresarial y la sucesión generacional.

Cynthia González, Gerente General de Fiduciaria LAFISE, expuso la importancia del fideicomiso patrimonial como una herramienta para la protección de activos, la continuidad empresarial y la sucesión generacional.

 (Foto: Alex Pérez)

Además de las conferencias, los asistentes disfrutaron de un espacio de networking que les permitió intercambiar experiencias, fortalecer relaciones y conversar directamente con los especialistas del Grupo LAFISE sobre las oportunidades que ofrece el entorno financiero actual.

El espacio de networking permitió a empresarios y clientes de Banco LAFISE fortalecer relaciones e intercambiar experiencias con especialistas del Grupo LAFISE sobre las oportunidades del entorno financiero actual.

El espacio de networking permitió a empresarios y clientes de Banco LAFISE fortalecer relaciones e intercambiar experiencias con especialistas del Grupo LAFISE sobre las oportunidades del entorno financiero actual.

 (Foto: Alex Pérez)

"En Banco LAFISE queremos ser un aliado estratégico para nuestros clientes, acercándoles conocimiento, asesoría especializada y oportunidades que les permitan tomar decisiones financieras con confianza y visión de largo plazo. Ese es el propósito de espacios como LAFISE Talks." Finalizó Tania Lozano, Gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE.

Tania Lozano, Gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE, destacó el compromiso de la institución de generar espacios que acerquen a sus clientes información estratégica, asesoría especializada y oportunidades de crecimiento patrimonial.

Tania Lozano, Gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE, destacó el compromiso de la institución de generar espacios que acerquen a sus clientes información estratégica, asesoría especializada y oportunidades de crecimiento patrimonial.

 (Foto: Alex Pérez)

Con LAFISE Talks, Banco LAFISE continúa consolidando una propuesta de valor centrada en la cercanía, la asesoría especializada y la generación de conocimiento, fortaleciendo su compromiso de acompañar a sus clientes con soluciones integrales para la gestión, protección y crecimiento de su patrimonio

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