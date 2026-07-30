Banco LAFISE reúne a líderes empresariales para analizar las perspectivas económicas y las oportunidades de inversión

Tegucigalpa, Honduras-. Banco LAFISE llevó a cabo en Tegucigalpa una nueva edición de LAFISE Talks, un espacio exclusivo diseñado para reunir a empresarios, inversionistas y clientes de Banca Privada en torno a un análisis especializado sobre el entorno económico, los mercados internacionales y las estrategias para la protección y crecimiento del patrimonio.

La iniciativa forma parte de una plataforma regional impulsada por Grupo LAFISE, cuyo propósito es generar valor a través del conocimiento, acercando a sus clientes información relevante y asesoría especializada para la toma de decisiones financieras en un contexto económico cada vez más dinámico.

La jornada inició con las palabras de bienvenida de Jorge González, Gerente General de Banco LAFISE Honduras, quien destacó la importancia de fomentar espacios que fortalezcan la relación con los clientes a través de contenido de alto nivel.

Panorama económico de mercados internacionales

“En Banco LAFISE creemos que el conocimiento es una de las herramientas más valiosas para construir patrimonio y generar oportunidades. Con LAFISE Talks reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a nuestros clientes no solo con soluciones financieras, sino también con información estratégica, análisis y asesoría especializada que les permita tomar decisiones con visión de largo plazo”, expresó Jorge González, Gerente General de Banco LAFISE Honduras.

Durante el evento, Ramón Medina Luna, economista y director de Banco LAFISE, presentó un análisis sobre las perspectivas económicas y los principales factores que están influyendo en los mercados internacionales, ofreciendo una visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía regional en el escenario global.

Por su parte, Pablo Navarro, CEO de LAFISE Securities, abordó las tendencias de los mercados bursátiles y las oportunidades de inversión, compartiendo recomendaciones sobre diversificación de portafolios, comportamiento de los mercados internacionales y estrategias para invertir con una visión de largo plazo.

Asesoría especializada

Asimismo, Cynthia González, Gerente General de Fiduciaria LAFISE, desarrolló la conferencia sobre patrimonio y fideicomiso patrimonial, destacando el papel de los fideicomisos como una herramienta clave para la planificación patrimonial, la protección de activos, la continuidad empresarial y la sucesión generacional.

Además de las conferencias, los asistentes disfrutaron de un espacio de networking que les permitió intercambiar experiencias, fortalecer relaciones y conversar directamente con los especialistas del Grupo LAFISE sobre las oportunidades que ofrece el entorno financiero actual.

"En Banco LAFISE queremos ser un aliado estratégico para nuestros clientes, acercándoles conocimiento, asesoría especializada y oportunidades que les permitan tomar decisiones financieras con confianza y visión de largo plazo. Ese es el propósito de espacios como LAFISE Talks." Finalizó Tania Lozano, Gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE.