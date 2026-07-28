UNO y Tiendas Pronto cierran con éxito la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol"

Tegucigalpa, Honduras-. Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto realizaron el sorteo del último gran premio de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol", poniendo el broche de oro a una de las campañas más exitosas de la marca. Lanzada el pasado 12 de mayo, la promoción se desarrolló durante tres meses y reunió a más de 120,000 participantes en Honduras y El Salvador a través de UNO Plus, la nueva aplicación móvil de beneficios de la marca. Además de premiar la preferencia de sus clientes, esta iniciativa marcó el lanzamiento de una plataforma de fidelización diseñada para ofrecer promociones, recompensas y experiencias exclusivas de manera permanente.

Más de 120 mil participantes confiaron en UNO Plus

El último ganador del Nissan Frontier Pro-4X fue Juan Gabriel Sánchez Martínez, quien participó al registrar sus compras en la Estación de Servicio UNO Intibucá. ubicada en La Esperanza, Intibucá, y fue seleccionado de manera aleatoria entre miles de participantes que cumplieron con la dinámica de la promoción. Con este sorteo concluye una campaña que entregó seis vehículos Nissan y más de 1,000 premios instantáneos, entre ellos televisores, hieleras y asadores. Como gran cierre, la marca celebró una Fiesta Futbolera, donde los asistentes participaron en el sorteo de un año de combustible gratis y un viaje para dos personas a España para disfrutar del esperado Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

UNO Plus seguirá premiando la fidelidad de sus clientes