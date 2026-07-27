Emma Mejía redefine el futuro de Recursos Humanos: la CEO de Elevate Hub lanza People, el software con IA

Tegucigalpa, Honduras-. Con más de una década de trayectoria como mercadóloga, estratega, empresaria y consultora, Emma Mejía Valladares ha construido en Elevate Hub una agencia reconocida por acompañar el crecimiento de empresas de distintas industrias mediante estrategia, tecnología e innovación aplicada. Ese recorrido la llevó a identificar una de las brechas más costosas del entorno empresarial actual: el área de Recursos Humanos, encargada de gestionar el activo más valioso de cualquier organización, sigue operando en la mayoría de los casos con herramientas del siglo pasado; WhatsApp, papel y decisiones basadas en intuición. De esa lectura del mercado nace People, el sistema de software con Inteligencia Artificial integrada desarrollado por Elevate Hub bajo la dirección de Mejía Valladares. No se trata de un ajuste menor ni de una herramienta más: People representa un salto en la forma en que las empresas de la región pueden gestionar, medir y potenciar a su talento, y ya se perfila como una de las apuestas tecnológicas más relevantes hechas por una agencia hondureña. "Recursos Humanos no necesita más trabajo. Necesita mejores sistemas", afirma Mejía Valladares. Bajo su dirección estratégica, la compañía convirtió una necesidad crítica del mercado en una plataforma con visión de expansión regional.

Un ecosistema construido para escalar

People no es una herramienta aislada, sino una arquitectura de tres módulos diseñada para cubrir todo el ciclo de gestión de talento: • People Talent AI motor de reclutamiento inteligente que analiza hojas de vida, calcula el nivel de compatibilidad entre candidato y puesto, y entrega recomendaciones de lista corta respaldadas en datos. • People Desk sistema de tickets que centraliza y da trazabilidad a solicitudes internas como vacaciones, permisos, constancias e incapacidades, con reportes de carga y cumplimiento para la toma de decisiones. • People Connect canal oficial de comunicación entre la empresa y su personal, con respuesta automatizada 24/7 y escalamiento a atención humana cuando el caso lo requiere. La propuesta es clara: convertir a Recursos Humanos en un área estratégica, medible y basada en datos, capaz de tomar decisiones de talento con la misma precisión con la que otras áreas de la empresa ya toman decisiones financieras o comerciales.

Innovación con respaldo académico

Si, Emma Mejía es la mente creativa detrás de People, su ejecución ha sido posible gracias a un equipo de ingenieros y diseñadores con formación técnica de alto nivel, muchos de ellos vinculados a la Universidad Tecnológica de Honduras. La UTH cuenta con personal académico calificado y con infraestructura tecnológica de vanguardia, y forma cada año a cientos de profesionales en carreras de ingeniería, tecnología y negocios distribuidos en sus 13 campus a nivel nacional, con más de 31,000 estudiantes activos. Esa base de educación e innovación es, en buena medida, el motor humano detrás del desarrollo de People: un producto pensado por una visionaria hondureña y construido por talento formado también en Honduras. Esta alianza entre agencia y academia posiciona a People no solo como un producto comercial, sino como parte de un ecosistema de innovación que conecta a la empresa privada con la formación del talento técnico que la región necesita para competir al más alto nivel.

Una marca que ya trasciende fronteras

Elevate Hub no es hoy una agencia local: es una marca que ha trascendido fronteras y que ya tiene presencia en Centroamérica, Suramérica y Norteamérica, posicionándose como un referente de innovación hondureña con proyección internacional. Con People, esa proyección adquiere una nueva dimensión: la de una tecnología diseñada en Honduras, con el respaldo de una alianza académica sólida, lista para transformar la gestión de talento en empresas de toda la región. La apuesta de Emma Mejía confirma una tendencia irreversible: las empresas que profesionalicen la gestión de su talento con Inteligencia Artificial serán las que lideren la próxima década.

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