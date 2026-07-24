AHIBA elige nueva Junta Directiva para el período 2026-2027

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) celebró su 61ª Asamblea General Ordinaria, un encuentro que reunió a representantes del Sistema Bancario para revisar los avances del sector y elegir a la nueva Junta Directiva que liderará la institución durante el período 2026–2027.

Durante la sesión, los miembros de AHIBA destacaron el compromiso de la Banca con el crecimiento económico, la inclusión financiera y la innovación tecnológica, pilares que fortalecen la confianza del público en las instituciones.

La nueva Junta Directiva presidida por Javier Atala, asumirá la responsabilidad de continuar impulsando iniciativas que promuevan la educación financiera, la modernización de los medios de pago, la digitalización de los servicios y el crecimiento sostenible del Sistema Bancario Hondureño.