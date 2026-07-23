Más delgados, ligeros y resistentes: Así es la renovada serie Galaxy Z de Samsung

Tegucigalpa, Honduras-. Samsung Electronics Co., Ltd. rompió sus propios récords de ingeniería al desvelar su línea de plegables más delgada, ligera y sofisticada hasta la fecha, diseñada para ampliar este formato premium a un público mucho más amplio. “Al establecer un nuevo estándar de hardware en esta categoría, impulsamos una vez más la experiencia móvil de gama alta y abrimos las puertas de la era inteligente a más usuarios”, señaló TM Roh, CEO y presidente de la División de Experiencia de Dispositivos (DX) de Samsung Electronics.

Tres dispositivos, tres experiencias Galaxy

• Galaxy Z Fold8 (inmersión cotidiana en un diseño más liviano): Con solo 201 g, el Galaxy Fold8 es el Galaxy Z Fold más liviano de Samsung hasta la fecha. Combina el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy con una batería de 4800 mAh. Su pantalla externa 10:16 resulta cómoda para mensajería y navegación, mientras que la pantalla principal 4:3 crea un lienzo más grande para juegos, películas y lectura. La nueva tecnología Flex Titanium ayuda a hacerlo más delgado sin sacrificar durabilidad, y la pantalla alcanza hasta 3000 nits de brillo con Vision Booster. En cámara, incorpora cámaras duales de 50 MP, Dual Recording y My FanCam, que reencuadra automáticamente las tomas para redes sociales.

• Galaxy Z Fold8 Ultra (el plegable Ultra para la máxima productividad): El Fold8 Ultra trae el diseño Z Fold más delgado de Galaxy: apenas 4,1 mm desplegado y 215 g. Su pantalla principal de 8 pulgadas abre un espacio de trabajo productivo para la multitarea. En fotografía, suma una cámara principal de 200 MP con HDR, una nueva cámara ultra angular de 50 MP, Nightography mejorada y grabación de video en 8K a través del códec APV, con Cine LUT para control de color cinematográfico. Está impulsado por el Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con una batería de 5000 mAh, carga rápida de 45 W con arquitectura de doble vía, y una estructura de refrigeración de grafito ampliada para mantener el rendimiento en tareas exigentes.

• Galaxy Z Flip8 (la experiencia Flip más elegante y expresiva con IA nativa): Con un peso de apenas 180 g y un grosor de solo 6,1 mm, es el Flip más delgado y liviano de Samsung. Su FlexWindow reinventada funciona como una interfaz cotidiana con IA nativa: trae Now Brief a la pantalla externa y facilita la automatización mediante Gemini Intelligence, activable con la tecla lateral o por voz. En cámara, una cámara de 50 MP con ProVisual Engine ofrece la experiencia de selfies más avanzada del Flip, complementada por Flex Mode, Camcorder Grip con Zoom Rocker, Super Steady con Bloqueo horizontal, FlipShot y Mirror view.

IA, seguridad y disponibilidad

Los nuevos dispositivos optimizan la multitarea con IA nativa y accesos rápidos desde la FlexWindow. La suite de seguridad Samsung Knox resguarda los datos sensibles en One UI 9.0. La serie, que ofrece 6 meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento en la nube y herramientas como Quick Share optimizadas para interactuar con iOS, inicia hoy su preventa global.

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