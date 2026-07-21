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UNO y Tiendas Pronto cierran con éxito la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol"

La emoción del fútbol se vivió hasta el último minuto con el cierre de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol", donde Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto celebraron junto a los ganadores una jornada llena de premios, experiencias y grandes sorpresas

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 14:20
UNO y Tiendas Pronto cierran con éxito la promoción UNO te une a la fiesta del fútbol

Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto compartieron junto a los ganadores el cierre oficial de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol", agradeciendo la confianza y preferencia de miles de clientes que participaron durante la campaña.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras-. Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto celebran el exitoso cierre de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol", una iniciativa inspirada en la pasión que despierta el Mundial y que, durante tres meses, reunió a más de 120,000 participantes en Honduras y El Salvador a través de la nueva aplicación móvil de beneficios UNO Plus.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia mundialista con múltiples pantallas, áreas de entretenimiento y cortesías de Tiendas Pronto, convirtiendo la gran final en una jornada inolvidable.

Los asistentes disfrutaron de una experiencia mundialista con múltiples pantallas, áreas de entretenimiento y cortesías de Tiendas Pronto, convirtiendo la gran final en una jornada inolvidable.

 (Foto: Marvin Salgado)

Más que una promoción, esta iniciativa marcó el lanzamiento de una plataforma permanente de fidelización, creada para ofrecer a los clientes promociones, recompensas y experiencias diferenciadas de forma continua.

Una celebración para los ganadores

Como parte del cierre de la campaña, los ganadores fueron invitados a disfrutar de la gran final en un evento exclusivo preparado especialmente para ellos. Los asistentes vivieron una auténtica experiencia mundialista, con múltiples pantallas para seguir cada jugada, cómodas áreas de entretenimiento, cortesías de Tiendas Pronto y un ambiente lleno de emoción que convirtió la jornada en una verdadera celebración del fútbol.

Más de 120,000 clientes participaron en esta iniciativa, que además marcó el lanzamiento de UNO Plus, la nueva aplicación móvil diseñada para ofrecer promociones, recompensas y experiencias exclusivas.

Más de 120,000 clientes participaron en esta iniciativa, que además marcó el lanzamiento de UNO Plus, la nueva aplicación móvil diseñada para ofrecer promociones, recompensas y experiencias exclusivas.

 (Foto: Marvin Salgado)

Durante el evento también se anunciaron los ganadores de los premios: un viaje con todos los gastos pagados para dos personas, quienes tendrán la oportunidad de vivir en vivo el Clásico Español entre el FC Barcelona y el Real Madrid, y un segundo ganador que recibirá un año de combustible gratis.

Durante el evento los invitados pudieron disfrutar de un ambiente mundialista de primera, muchas sorpresas, premios y bonos de consumo.

Durante el evento los invitados pudieron disfrutar de un ambiente mundialista de primera, muchas sorpresas, premios y bonos de consumo.

 (Foto: Marvin Salgado)

Más de 2,000 premios entregados

Con más de 2,000 premios entregados, entre ellos televisores, hieleras, asadores y 10 vehículos, la promoción concluyó exitosamente, recompensando la preferencia de miles de consumidores en ambos países.

Con el cierre de esta exitosa promoción, Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto reafirmaron su compromiso de seguir premiando la fidelidad de sus clientes mediante beneficios y experiencias innovadoras a través de UNO Plus.

Con el cierre de esta exitosa promoción, Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto reafirmaron su compromiso de seguir premiando la fidelidad de sus clientes mediante beneficios y experiencias innovadoras a través de UNO Plus.

 (Foto: Marvin Salgado)

"En Estaciones de Servicio UNO creemos que la mejor manera de agradecer la preferencia de nuestros clientes es brindándoles experiencias que realmente generen valor. "UNO te une a la fiesta del fútbol" nos permitió conectar con más de 120,000 clientes regionales y al mismo tiempo, consolidar a UNO Plus como la plataforma que seguirá premiando su fidelidad con promociones, beneficios y experiencias exclusivas. Este es solo el comienzo de una nueva etapa de innovación para nuestra marca." Expresó: Roberto Banegas Coordinador de Mercadeo de UNO Honduras.

Roberto Banegas, Coordinador de Mercadeo de UNO Honduras, destacó que la promoción permitió fortalecer el vínculo con los consumidores y consolidar a UNO Plus como la plataforma de beneficios de la marca.

Roberto Banegas, Coordinador de Mercadeo de UNO Honduras, destacó que la promoción permitió fortalecer el vínculo con los consumidores y consolidar a UNO Plus como la plataforma de beneficios de la marca.

 (Foto: Marvin Salgado)

Con el cierre de "UNO te une a la fiesta del fútbol", Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto reafirman su compromiso de seguir fortaleciendo la relación con sus clientes a través de propuestas innovadoras que premian su preferencia. Mediante UNO Plus, la marca continuará ofreciendo beneficios, promociones y experiencias diseñadas para generar valor y acompañar a sus clientes en cada visita.

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Redacción web
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