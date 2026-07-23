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Didemo Honda presenta la nueva Africa Twin 2026, una motocicleta lista para conquistar Honduras

La nueva Honda Africa Twin 2026 ya está disponible en Honduras para quienes desean llevar su experiencia de conducción al siguiente nivel, combinando tecnología, rendimiento y un diseño preparado para enfrentar cualquier camino

  • Actualizado: 23 de julio de 2026 a las 08:00
Didemo Honda presenta la nueva Africa Twin 2026, una motocicleta lista para conquistar Honduras

Didemo Honda realizó el lanzamiento oficial de la nueva Honda Africa Twin 2026 en Honduras, una motocicleta creada para quienes disfrutan la aventura y los recorridos de larga distancia.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras-. Didemo Honda realizó el lanzamiento oficial de la nueva Honda Africa Twin 2026, una de las motocicletas más esperadas por los amantes de la aventura y los viajes, que llega al país para ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia, comodidad y tecnología.

La nueva Africa Twin está diseñada para quienes disfrutan recorrer largas distancias, descubrir nuevos destinos y enfrentar cualquier tipo de camino con total confianza. Su diseño robusto, posición de manejo cómoda, gran autonomía y la reconocida confiabilidad de Honda la convierten en una motocicleta lista para acompañar a sus usuarios en cualquier aventura, ya sea dentro o fuera de la ciudad.

La nueva Honda Africa Twin 2026 destaca por su diseño robusto, comodidad de manejo y tecnología avanzada, ofreciendo una experiencia segura y emocionante en cada recorrido.

La nueva Honda Africa Twin 2026 destaca por su diseño robusto, comodidad de manejo y tecnología avanzada, ofreciendo una experiencia segura y emocionante en cada recorrido.

 (Foto: David Romero)

Una aventura sin límites

Como parte de la presentación, Didemo también exhibió la Honda Transalp 750, un modelo versátil que complementa la línea Adventure de la marca y que destaca por ofrecer una experiencia de conducción cómoda, ágil y divertida para quienes buscan iniciarse en este segmento.

Durante el evento también fue exhibida la Honda Transalp 750, un modelo versátil que complementa la familia Adventure de Honda con una conducción cómoda y dinámica.

Durante el evento también fue exhibida la Honda Transalp 750, un modelo versátil que complementa la familia Adventure de Honda con una conducción cómoda y dinámica.

 (Foto: David Romero)

"Estamos muy emocionados de presentar la nueva Honda Africa Twin 2026 en Honduras. Sabemos que muchos clientes esperaban la llegada de este modelo y tenemos altas expectativas porque reúne todo lo que busca un verdadero amante de la aventura: calidad, desempeño y la confianza que solo Honda puede ofrecer. Estamos seguros de que será una motocicleta que marcará un antes y un después en nuestro mercado", expresó Jonathan Schacher, presidente de Didemo Honda.

El equipo de Mercadeo de Didemo Honda acompañó el lanzamiento oficial de la nueva Honda Africa Twin 2026 y la Transalp 750.

El equipo de Mercadeo de Didemo Honda acompañó el lanzamiento oficial de la nueva Honda Africa Twin 2026 y la Transalp 750.

 (Foto: David Romero)

Tecnología de primera en portafolio Honda

Con este lanzamiento, Didemo Honda reafirma su compromiso de seguir acercando al mercado hondureño productos de la más alta calidad, fortaleciendo el portafolio de Honda con motocicletas que responden a las necesidades y estilos de vida de sus clientes.

La nueva Africa Twin 2026 combina potencia, autonomía y confiabilidad para acompañar a los motociclistas en aventuras dentro y fuera de la ciudad.

La nueva Africa Twin 2026 combina potencia, autonomía y confiabilidad para acompañar a los motociclistas en aventuras dentro y fuera de la ciudad.

 (Foto: David Romero)

Por su parte, Natalia Henríquez, gerente de Mercadeo de Didemo Honda, puntualizó: “Cada lanzamiento representa una oportunidad para acercar nuevas experiencias a nuestros clientes, y hoy nos llena de orgullo presentar en Honduras la Africa Twin 2026 y la Transalp 750. Estos modelos reflejan el espíritu aventurero de Honda, con tecnología, comodidad y versatilidad para quienes disfrutan los grandes recorridos y buscan una motocicleta capaz de adaptarse a distintos caminos. Invitamos a todos los hondureños a conocer estas nuevas opciones en nuestras 20 sucursales a nivel nacional y vivir la experiencia de conducir una Honda.”

Representantes de Didemo Honda, invitados especiales y amantes del motociclismo participaron en el lanzamiento oficial de la nueva Honda Africa Twin 2026 y la Transalp 750, dos modelos que fortalecen la línea Adventure de Honda y ofrecen una experiencia de conducción.

Representantes de Didemo Honda, invitados especiales y amantes del motociclismo participaron en el lanzamiento oficial de la nueva Honda Africa Twin 2026 y la Transalp 750, dos modelos que fortalecen la línea Adventure de Honda y ofrecen una experiencia de conducción.

(Foto: David Romero)

Acerca de Didemo Honda

Didemo Honda es una empresa hondureña fundada en 1963. Con más de 60 años de trayectoria con la distribución exclusiva de Motos Honda, líder mundial en el mercado de motocicletas. Hoy cuenta con 21 sucursales a nivel nacional y con proyectos fuertes de crecimiento en este 2026.

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Redacción web
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