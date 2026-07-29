LAFISE reafirma su apoyo al deporte con la Copa Delfines Mayas

La Copa Delfines Mayas 2026 se desarrolló del 24 al 26 de julio en el Complejo Olímpico José Simón Azcona de Tegucigalpa, donde reunió a clubes y atletas de distintas regiones de Honduras, así como delegaciones invitadas de El Salvador y Nicaragua, en el marco del 51 aniversario del Club Delfines Mayas.

Durante tres días de competencias, los nadadores demostraron su talento, disciplina y preparación en uno de los torneos más tradicionales de la natación nacional. El club Tiburones de Honduras se proclamó campeón de la competencia al finalizar en el primer lugar de la tabla general con 4,306.50 puntos.

El segundo puesto fue para Delfines Mayas, con 2,875.50 unidades, mientras que Club Barracudas completó el podio con 2,835 puntos. AJ Swim Team ocupó la cuarta posición con 1,917 puntos y Club El Polvorín de Natación terminó quinto con 1,190.

Como parte del torneo, Seguros LAFISE participó como patrocinador, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de las nuevas generaciones y la promoción de estilos de vida saludables a través del deporte.

El respaldo se realizó bajo la iniciativa "Deportes Sin Fronteras", un programa con el que la institución busca impulsar diferentes disciplinas deportivas como una herramienta para generar oportunidades, fortalecer valores y contribuir a la construcción de comunidades más saludables.

"La natación nos enseña valores que también compartimos como organización: disciplina, perseverancia, preparación y la capacidad de superar nuestros propios límites. Desde Seguros LAFISE nos sentimos orgullosos de ser parte de esta Copa Delfines Mayas y de acompañar a cada uno de los atletas que hoy se esfuerzan por alcanzar sus metas", expresó Mónica Mendoza, representante de Mercadeo de LAFISE.

La empresa destacó que apoyar espacios deportivos representa una oportunidad para acompañar el crecimiento de niños y jóvenes, contribuyendo a que desarrollen su potencial mediante la práctica del deporte.

Asimismo, señaló que continuará promoviendo iniciativas que fortalezcan el bienestar y el desarrollo de las nuevas generaciones, convencida de que el deporte contribuye a construir un mejor futuro para las comunidades.

La Copa Delfines Mayas se consolidó una vez más como un escenario para el intercambio deportivo entre atletas nacionales e internacionales, fomentando la sana competencia y el fortalecimiento de la natación en la región.