Arrestan a un hombre acusado de abusar de su hijastra desde que la menor tenía ocho años

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue detenido tras una orden de captura por el delito de violación calificada continuada, dolo que este habría cometido contra su hijastra desde que la niña tenía ocho años.
El detenido responde al nombre de Luis Alfredo Soto Silva, de 40 años de edad, originario del municipio de El Corpus, en el departamento de Choluteca, con domicilio en el término municipal de Villanueva, Cortés.
La captura se ejecutó en el barrio El Centro, de Villanueva, acatando la orden girada por el Juzgado de Letras Seccional Judicial de Villanueva, en fecha 26 de mayo de 2026.
Investigación policial
De acuerdo con las diligencias policiales, los abusos iniciaron en 2018, cuando la familia residía en Estados Unidos, y la víctima tenía ocho años. El sospechoso, padrastro de la menor, aprovechaba las horas de la madrugada para llevarla al baño y tocarla de forma indebida en repetidas ocasiones.
Posteriormente, la familia se trasladó a residir a Villanueva, donde el acusado abusaba sexualmente de la niña, quien en ese entonces tenía 11 años.
Según el expediente investigativo, el individuo sometía a la menor mediante amenazas de muerte dirigidas tanto a ella, como a su madre, para obligarlas a guardar silencio. Debido al constante ciclo de violencia física y psicológica ejercido contra la madre, la víctima decidió romper el silencio y confesar ante las oficinas de la DPI los abusos del imputado, donde la progenitora corroboró la versión de su hija.
El hombre fue puesto a la orden del juzgado competente en Villanueva, Cortés para que responda por los delitos que se le imputan.