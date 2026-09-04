Arrestan a un hombre acusado de abusar de su hijastra desde que la menor tenía ocho años

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue detenido tras una orden de captura por el delito de violación calificada continuada, dolo que este habría cometido contra su hijastra desde que la niña tenía ocho años.

El detenido responde al nombre de Luis Alfredo Soto Silva, de 40 años de edad, originario del municipio de El Corpus, en el departamento de Choluteca, con domicilio en el término municipal de Villanueva, Cortés.

La captura se ejecutó en el barrio El Centro, de Villanueva, acatando la orden girada por el Juzgado de Letras Seccional Judicial de Villanueva, en fecha 26 de mayo de 2026.