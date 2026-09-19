Honduras a través del CNDS determina endurecer medidas contra estructuras criminales

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, informó este sábado sobre los principales acuerdos alcanzados durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), celebrada la noche del viernes en Casa Presidencial, la cual fue encabezada por el presidente Nasry Asfura.
Zambrano explicó que una de las principales decisiones es declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales que operan en el país, aplicando las facultades establecidas en recientes reformas legales.
Detalló que desde el Poder Legislativo le darán el respaldo a esas iniciativas en aras de garantizar una mejor seguridad a nivel nacional.
El titular del Legislativo indicó que, por razones operativas, "no se revelarán por ahora los nombres de los grupos". “Lo importante es decirle al pueblo hondureño que hay una voluntad política de todas las instituciones de seguridad de luchar contra la criminalidad”.
Anunció que se remitirá al Legislativo una reforma orientada a establecer un régimen especial para integrantes de estructuras de alta peligrosidad que sean recluidos en los centros penales.
Según explicó, "la propuesta contempla mayores controles sobre sus comunicaciones y el traslado a módulos de máxima seguridad de personas procesadas bajo estas figuras, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva".
Otro de los acuerdos incluye avanzar en la operatividad de la Agencia Nacional contra el Crimen, instancia creada para coordinar el trabajo entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial y demás operadores de justicia.
Zambrano informó que el coronel Julio Alberto Ruiz Cerrato asumirá la coordinación de esta estructura, cuyo objetivo es fortalecer las investigaciones y la respuesta conjunta frente al crimen organizado.
Asimismo, el CNDS autorizó impulsar la creación de circuitos judiciales especializados para conocer los casos relacionados con estructuras declaradas terroristas. Esto incluiría jueces, fiscales y órganos de apelación dedicados a estos procesos, acompañados de medidas especiales de seguridad para los funcionarios responsables de las investigaciones y resoluciones judiciales.
Zambrano indicó que, con las decisiones adoptadas, por ahora no se considera necesaria la aplicación de un estado de excepción.
Explicó que las autoridades buscarán fortalecer el marco legal para que los cuerpos de seguridad puedan actuar con mayor rapidez frente a organizaciones declaradas terroristas, manteniendo posteriormente el control y la validación de las actuaciones por parte de los órganos de justicia.
Finalmente, el titular del Legislativo aseguró que el Congreso Nacional respaldará las reformas, presupuestos y herramientas que requieran los operadores de seguridad, pero también dará seguimiento a los resultados.
Agregó que se continuará fortaleciendo a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con personal, capacitación, tecnología, vehículos y equipo, con el propósito de ampliar la presencia de los cuerpos de seguridad en barrios, colonias y municipios afectados por la criminalidad.
“Vamos a exigir resultados, vamos a exigir cuentas y van a tener que estar rindiendo informes”, concluyó Zambrano.