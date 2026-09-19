Honduras a través del CNDS determina endurecer medidas contra estructuras criminales

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, informó este sábado sobre los principales acuerdos alcanzados durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), celebrada la noche del viernes en Casa Presidencial, la cual fue encabezada por el presidente Nasry Asfura. Zambrano explicó que una de las principales decisiones es declarar como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales que operan en el país, aplicando las facultades establecidas en recientes reformas legales. Detalló que desde el Poder Legislativo le darán el respaldo a esas iniciativas en aras de garantizar una mejor seguridad a nivel nacional.

El titular del Legislativo indicó que, por razones operativas, "no se revelarán por ahora los nombres de los grupos". “Lo importante es decirle al pueblo hondureño que hay una voluntad política de todas las instituciones de seguridad de luchar contra la criminalidad”. Anunció que se remitirá al Legislativo una reforma orientada a establecer un régimen especial para integrantes de estructuras de alta peligrosidad que sean recluidos en los centros penales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según explicó, "la propuesta contempla mayores controles sobre sus comunicaciones y el traslado a módulos de máxima seguridad de personas procesadas bajo estas figuras, incluso cuando se encuentren en prisión preventiva".