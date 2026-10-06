¿Quién es Victor Vandenbroucke, jugador que renunció a la Selección de Honduras?

Esta fue la carta que envió el joven a la Federación, es uno de los párrafos dijo: "Con el paso del tiempo he comprendido que, en este momento, no siento que este sea mi lugar. Decirlo no significa restarle valor a Honduras ni al cariño y respeto que tengo por el país y por su gente. Es simplemente una decisión personal que nace de reconocer cómo me siento y de entender qué es lo mejor para mí en esta etapa de mi carrera".