¿Quién es Victor Vandenbroucke, jugador que renunció a la Selección de Honduras?

Victor Vandenbroucke, jugador de la Selección de Honduras, renunció en las últimas horas a la Bicolor tras no disputar ni un tan solo minuto. ¿Quién es él? ¿Quién es su madre y cuál es el arraigo con Honduras?
Victor Vandenbroucke fue convocado por primera vez con la Selección Mayor de Honduras, aunque no tuvo minutos en ninguno de los cuatro juegos.
Vandenbroucke cumplió recientemente 18 años y tras el partido comunició que no continuaría con la Bicolor, alegando que le ha costado adaptarse a la cultura hondureña.
Mediante una carta remitida a la Federación, el joven lateral derecho afirmó que se retira de la Selección de manera momentánea y solo necesita tiempo. No descarta volver a futuro.
Esta fue la carta que envió el joven a la Federación, es uno de los párrafos dijo: "Con el paso del tiempo he comprendido que, en este momento, no siento que este sea mi lugar. Decirlo no significa restarle valor a Honduras ni al cariño y respeto que tengo por el país y por su gente. Es simplemente una decisión personal que nace de reconocer cómo me siento y de entender qué es lo mejor para mí en esta etapa de mi carrera".
Victor Vandenbroucke es el mayor de cuatro hermanos. Él nació en Bélgica y su madre es hondureña, ella se casó con un ciudadano nacido en Bélgica.
Actualmente Victor Vandenbroucke es parte del segundo equipo del Gent de Bélgica, lo hace en una categoría Sub23 y él teniendo 18 años.
Su madre nació en Tegucigalpa y se llama Nelly Sarahi Vallecillo. El padre se llama David Vandenbroucke, nacido en Bélgica y que ha vivido en Estados Unidos.
Victor Vandenbroucke ha sido capitán en las inferiores del Gent de Bélgica y también ha sido seleccionado nacional belga.
Tras no haber jugado con Honduras, la madre del joven dijo que su atendería un llamado de la Selección Sub-23 de Bélgica, con la que ha jugado en inferiores. Sin embargo, el joven en su carta dijo que se enfocará en su club, el tiempo lo dirá.
En mayo del 2025, Victor Vandenbroucke jugó con la Sub17 de Bélgica en una amistoso ante la Sub17 de Países Bajos. Esta foto la subió su padre.
Vandenbroucke también la nacionalidad estadounidense y a finales del 2024 fue convocado por Estados Unidos para un campamento. Después optó por representar a Bélgica y con Honduras no tuvo minutos.