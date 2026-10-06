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¿Quién es Victor Vandenbroucke, jugador que renunció a la Selección de Honduras?

Victor Vandenbroucke no tuvo minutos con la Selección de Honduras y ahora se uniría a la Sub-23 de una selección europea

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 14:24
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Victor Vandenbroucke, jugador de la Selección de Honduras, renunció en las últimas horas a la Bicolor tras no disputar ni un tan solo minuto. ¿Quién es él? ¿Quién es su madre y cuál es el arraigo con Honduras?

 Fotos: Cortesía redes
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Victor Vandenbroucke fue convocado por primera vez con la Selección Mayor de Honduras, aunque no tuvo minutos en ninguno de los cuatro juegos.

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Vandenbroucke cumplió recientemente 18 años y tras el partido comunició que no continuaría con la Bicolor, alegando que le ha costado adaptarse a la cultura hondureña.

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Mediante una carta remitida a la Federación, el joven lateral derecho afirmó que se retira de la Selección de manera momentánea y solo necesita tiempo. No descarta volver a futuro.

Foto: Archivo El Heraldo
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Esta fue la carta que envió el joven a la Federación, es uno de los párrafos dijo: "Con el paso del tiempo he comprendido que, en este momento, no siento que este sea mi lugar. Decirlo no significa restarle valor a Honduras ni al cariño y respeto que tengo por el país y por su gente. Es simplemente una decisión personal que nace de reconocer cómo me siento y de entender qué es lo mejor para mí en esta etapa de mi carrera".

 Foto: Cortesía redes
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Victor Vandenbroucke es el mayor de cuatro hermanos. Él nació en Bélgica y su madre es hondureña, ella se casó con un ciudadano nacido en Bélgica.

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Actualmente Victor Vandenbroucke es parte del segundo equipo del Gent de Bélgica, lo hace en una categoría Sub23 y él teniendo 18 años.

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Su madre nació en Tegucigalpa y se llama Nelly Sarahi Vallecillo. El padre se llama David Vandenbroucke, nacido en Bélgica y que ha vivido en Estados Unidos.

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Victor Vandenbroucke ha sido capitán en las inferiores del Gent de Bélgica y también ha sido seleccionado nacional belga.

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Tras no haber jugado con Honduras, la madre del joven dijo que su atendería un llamado de la Selección Sub-23 de Bélgica, con la que ha jugado en inferiores. Sin embargo, el joven en su carta dijo que se enfocará en su club, el tiempo lo dirá.

Foto: Cortesía redes
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En mayo del 2025, Victor Vandenbroucke jugó con la Sub17 de Bélgica en una amistoso ante la Sub17 de Países Bajos. Esta foto la subió su padre.

Foto: Cortesía redes
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Vandenbroucke también la nacionalidad estadounidense y a finales del 2024 fue convocado por Estados Unidos para un campamento. Después optó por representar a Bélgica y con Honduras no tuvo minutos.

Foto: Cortesía redes
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