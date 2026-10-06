Kim y Lewis, el romance del 2026 se consolida cada vez más

Tras su separación de Kanye West en 2021, y un romance corto con el comediante Pete Davidson, Kim Kardashian permaneció años sin tener una relación mientras se dedicaba a sus hijos y a ella misma. No obstante, ahora vive uno de los romances más comentados de 2026.
Su relación con el piloto de F1 Lewis Hamilton ha acaparado titulares pero no de la manera en que sucede con frecuencia: los medios destacan las cercanía de su vínculo y el apoyo mutuo que han demostrado.
A diferencia de su matrimonio con Kanye, en esta oportunidad Kim vive un romance con Lewis en otro tono, sin controversias y más enfocado en la tranquilidad.
En una entrevista con The Sunday Times’ Style, Kim dijo que durante años no sintió la necesidad de tener una relación sentimental, y reconoció que necesitaba tiempo para sanar emocionalmente antes de estar preparada para abrirse nuevamente al amor.
"El universo actúa a tu favor cuando simplemente lo dejas fluir”, dijo Kim, respecto al periodo que se dedicó a ella y su familia, ahora, vive con total tranquilidad el amor con el piloto de F1.
Ambos han sido escuetos en lo que dicen sobre el otro, no obstante sus redes sociales han hablado con discreción: vacaciones familiares, paseos en bicicleta y el acompañamiento de Kardashian en las competencias de Hamilton.
Sobre ella él solo ha dicho que: "Es maravilloso tener gente buena a tu alrededor que te apoye, y ella hace eso por mí todos los días”.
Por su parte, ella ha sido más hermética, al ser consultada sobre si podía hablar de su relación con Lewis Hamilton, su respuesta fue: “De la manera más respetuosa posible, preferiría no hacerlo”.
Con palabras guarda su discreción, pero ambos, a diferencia de los primeros meses de su relación que habría iniciado a inicios de 2026 o quizá desde antes, ahora se dejan ver en eventos públicos, se saludan, caminan juntos y no se esconden.
Mientras tanto, lo único curioso de este caso es que Hamilton estuvo vinculado hace años con Kendall Jenner, hermana de Kim, aunque parece que todo quedó en la categoría de "romance fugaz".