Argentina vs Benín EN VIVO: Seguir partido ONLINE HOY por la despedida de Messi

Buenos Aires, Argentina.- La Selección de Argentina recibirá este martes en Buenos Aires a Benín en un amistoso que quedará en la historia del fútbol por marcar la despedida de Lionel Messi, a sus 39 años, de la Albiceleste tras más de 200 partidos y 21 años de una trayectoria plagada de récords y títulos.
El partido amistoso entre Argentina y Benín comenzará a las 5.00 PM, hora de Honduras, y se podrá ver en territorio hondureño por la señal de Canal 11.
En Argentina se verá por TyC Sports y Telefe; en México vía streaming por ViX Premium y en España por Movistar Plus.
Minuto a minuto:
Minuto 81: Messi se mantiene en el campo de juego, estos son los últimos minutos del 10 con su selección.
Minuto 68: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Lionel Messi de penal anota su último gol con Argentina; la Albiceleste gana 3-0 a Benín.
#AD10S 🐐⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0🗣️ Otro más. En su noche.Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
Minuto 61: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz recibe el pase de Messi y fuera del área con la zurda establece el 2-0. Joya de gol.
Minuto 51: Otamendi también se retira de la Selección de Argentina, anota el gol y sale del campo.
Minuto 47: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Messi cobra el tiro de esquina y Otamendi con la derecha marca el 1-0.
💥 ¡LLEGÓ EL PRIMERO PARA ARGENTINA! 🇦🇷▶ Nicolás Otamendi abrió el marcador ante Benin tras un gran centro de tiro de esquina de Lionel Messi https://t.co/H66KurOEoW— Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2026
6:35 PM: Comienza el segundo tiempo entre Argentina y Benín, no se reportan cambios en ambos equipos.
Minuto 46: Termina el primer tiempo en el Monumental, Argentina y Benín están empatando 0-0.
#AD10S 🐐⚽️ #Argentina 🇦🇷 0 🆚 Benín 🇧🇯 0⏱️ Final del primer tiempo📍 Estadio Monumental✨ Una noche más para estar ¡todos juntos! 🙌 https://t.co/y5YPJLYZCm— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026
Minuto 42: Benín atacó a Argentina en una contra y "Dibu" Martínez detuvo tras disparo fuera del área; en la siguiente acción Julian Álvarez tuvo una contra que falló.
Minuto 34: Argentina mantiene la iniciativa en el juego, el combiando africano aguarda y busca hacer daño a la contra.
Minuto 26: Messi cobra tiro libre y el portero de Benín le niega el gol.
MINUTO 10: OVACIÓN PARA MESSI Y SALUDOS DE LOS JUGADORES DE BENÍN 👏🇦🇷🇧🇯📹 @catalinasarra - @hernanclaus 📸 Juano Tesone https://t.co/R4HD8oCkdJ— Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026
Minuto 18: Benín tuvo la primera frente al arco del "Dibu" Martínez, el disparo se fue a un lado del arco.
Minuto 10: Todos en el estadio se levantar para aplaudir a Lionel Messi, el partido se detiene por unos minutos y hasta los jugadores de Benín aplauden.
Minuto 6: Messi ya tuvo su primer disparo al arco y el portero de Benín rechazó.
5:30 PM: Tras varios minutos de retraso, inicia el juego entre Argentina y Benín por la despedida de Lionel Messi.
#AD10S 🐐⚽️ #Argentina 🇦🇷 0 🆚 Benín 🇧🇯 0⏱️ ¡Comenzó el partido! Empezó la noche más especial 📍 Estadio Monumental https://t.co/hyf6Xgh2ln— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026
4:30 PM: Alineación de Argentina ante Benín: "Dibu" Martínez, Giay, "Cuti" Romero, Otamendi, Tagliafico, Mac Allister, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
#AD10S 🐐✔️ Formación confirmada de la Scaloneta para vivir una noche mágica en el Monumental🫶 Sí, guardate esta imagen para toda la vida⚽️ Se nos viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Benín 🇧🇯 Una vez más, ¡todos juntos! 🥹 https://t.co/RBDILpqxhF— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026
4:20 PM: Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, presente en el Monumental para la despedida del astro argentino.
4:07 PM: Argentina llegó al estadio y en el bus se le vio a Lionel Messi llorar ante el recibimiento.
LAS LÁGRIMAS DE MESSI, EL LLANTO DE TODO UN PAÍSLa emoción del capitán argentino al partir desde Ezeiza rumbo al Monumental para disputar su último partido con la selección. 🇦🇷📌 LN+ https://t.co/DE4AzdDMjp— LN+ (@lanacionmas) October 6, 2026