Argentina vs Benín EN VIVO: Seguir partido ONLINE HOY por la despedida de Messi

El Estadio Monumental de River Plate luce lleno para la despedida del astro tras 21 años defendiendo a su país

  • Argentina vs Benín EN VIVO: Seguir partido ONLINE HOY por la despedida de Messi

    Lionel Messi disputará su último encuentro con el combinado albiceleste.

    Foto: Cortesía AFA

Buenos Aires, Argentina.- La Selección de Argentina recibirá este martes en Buenos Aires a Benín en un amistoso que quedará en la historia del fútbol por marcar la despedida de Lionel Messi, a sus 39 años, de la Albiceleste tras más de 200 partidos y 21 años de una trayectoria plagada de récords y títulos.

El partido amistoso entre Argentina y Benín comenzará a las 5.00 PM, hora de Honduras, y se podrá ver en territorio hondureño por la señal de Canal 11.

En Argentina se verá por TyC Sports y Telefe; en México vía streaming por ViX Premium y en España por Movistar Plus.

Goleadores Mundial 2026: Mbappé da batacazo a Messi en la Bota de Oro y lo deja sin récords

Minuto a minuto:

Minuto 81: Messi se mantiene en el campo de juego, estos son los últimos minutos del 10 con su selección.

Minuto 68: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Lionel Messi de penal anota su último gol con Argentina; la Albiceleste gana 3-0 a Benín.

Minuto 61: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz recibe el pase de Messi y fuera del área con la zurda establece el 2-0. Joya de gol.

Minuto 51: Otamendi también se retira de la Selección de Argentina, anota el gol y sale del campo.

Minuto 47: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Messi cobra el tiro de esquina y Otamendi con la derecha marca el 1-0.

6:35 PM: Comienza el segundo tiempo entre Argentina y Benín, no se reportan cambios en ambos equipos.

Minuto 46: Termina el primer tiempo en el Monumental, Argentina y Benín están empatando 0-0.

Minuto 42: Benín atacó a Argentina en una contra y "Dibu" Martínez detuvo tras disparo fuera del área; en la siguiente acción Julian Álvarez tuvo una contra que falló.

Minuto 34: Argentina mantiene la iniciativa en el juego, el combiando africano aguarda y busca hacer daño a la contra.

Minuto 26: Messi cobra tiro libre y el portero de Benín le niega el gol.

Minuto 18: Benín tuvo la primera frente al arco del "Dibu" Martínez, el disparo se fue a un lado del arco.

Minuto 10: Todos en el estadio se levantar para aplaudir a Lionel Messi, el partido se detiene por unos minutos y hasta los jugadores de Benín aplauden.

Argentina vs Benín EN VIVO: Seguir partido ONLINE HOY por la despedida de Messi
(Foto: EFE)

Minuto 6: Messi ya tuvo su primer disparo al arco y el portero de Benín rechazó.

5:30 PM: Tras varios minutos de retraso, inicia el juego entre Argentina y Benín por la despedida de Lionel Messi.

4:30 PM: Alineación de Argentina ante Benín: "Dibu" Martínez, Giay, "Cuti" Romero, Otamendi, Tagliafico, Mac Allister, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

4:20 PM: Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, presente en el Monumental para la despedida del astro argentino.

Argentina vs Benín EN VIVO: Seguir partido ONLINE HOY por la despedida de Messi
(Foto: EFE)

4:07 PM: Argentina llegó al estadio y en el bus se le vio a Lionel Messi llorar ante el recibimiento.