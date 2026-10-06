Argentina vs Benín EN VIVO: Seguir partido ONLINE HOY por la despedida de Messi

Buenos Aires, Argentina.- La Selección de Argentina recibirá este martes en Buenos Aires a Benín en un amistoso que quedará en la historia del fútbol por marcar la despedida de Lionel Messi, a sus 39 años, de la Albiceleste tras más de 200 partidos y 21 años de una trayectoria plagada de récords y títulos. El partido amistoso entre Argentina y Benín comenzará a las 5.00 PM, hora de Honduras, y se podrá ver en territorio hondureño por la señal de Canal 11. En Argentina se verá por TyC Sports y Telefe; en México vía streaming por ViX Premium y en España por Movistar Plus.

Minuto a minuto:

Minuto 81: Messi se mantiene en el campo de juego, estos son los últimos minutos del 10 con su selección. Minuto 68: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Lionel Messi de penal anota su último gol con Argentina; la Albiceleste gana 3-0 a Benín. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

#AD10S 🐐⚽️ #Argentina 🇦🇷 3 🆚 Benín 🇧🇯 0🗣️ Otro más. En su noche.Quisiera que esto dure para siempre 🎵 https://t.co/gN10KPICGY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Minuto 61: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Nico Paz recibe el pase de Messi y fuera del área con la zurda establece el 2-0. Joya de gol. Minuto 51: Otamendi también se retira de la Selección de Argentina, anota el gol y sale del campo. Minuto 47: ¡GOOOOOOOOOL DE ARGENTINA! Messi cobra el tiro de esquina y Otamendi con la derecha marca el 1-0.

💥 ¡LLEGÓ EL PRIMERO PARA ARGENTINA! 🇦🇷▶ Nicolás Otamendi abrió el marcador ante Benin tras un gran centro de tiro de esquina de Lionel Messi https://t.co/H66KurOEoW — Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2026

6:35 PM: Comienza el segundo tiempo entre Argentina y Benín, no se reportan cambios en ambos equipos. Minuto 46: Termina el primer tiempo en el Monumental, Argentina y Benín están empatando 0-0.

#AD10S 🐐⚽️ #Argentina 🇦🇷 0 🆚 Benín 🇧🇯 0⏱️ Final del primer tiempo📍 Estadio Monumental✨ Una noche más para estar ¡todos juntos! 🙌 https://t.co/y5YPJLYZCm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Minuto 42: Benín atacó a Argentina en una contra y "Dibu" Martínez detuvo tras disparo fuera del área; en la siguiente acción Julian Álvarez tuvo una contra que falló. Minuto 34: Argentina mantiene la iniciativa en el juego, el combiando africano aguarda y busca hacer daño a la contra. Minuto 26: Messi cobra tiro libre y el portero de Benín le niega el gol.



MINUTO 10: OVACIÓN PARA MESSI Y SALUDOS DE LOS JUGADORES DE BENÍN 👏🇦🇷🇧🇯📹 @catalinasarra - @hernanclaus 📸 Juano Tesone https://t.co/R4HD8oCkdJ — Diario Olé (@DiarioOle) October 6, 2026

Minuto 18: Benín tuvo la primera frente al arco del "Dibu" Martínez, el disparo se fue a un lado del arco. Minuto 10: Todos en el estadio se levantar para aplaudir a Lionel Messi, el partido se detiene por unos minutos y hasta los jugadores de Benín aplauden.

Minuto 6: Messi ya tuvo su primer disparo al arco y el portero de Benín rechazó. 5:30 PM: Tras varios minutos de retraso, inicia el juego entre Argentina y Benín por la despedida de Lionel Messi.

#AD10S 🐐⚽️ #Argentina 🇦🇷 0 🆚 Benín 🇧🇯 0⏱️ ¡Comenzó el partido! Empezó la noche más especial 📍 Estadio Monumental https://t.co/hyf6Xgh2ln — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

4:30 PM: Alineación de Argentina ante Benín: "Dibu" Martínez, Giay, "Cuti" Romero, Otamendi, Tagliafico, Mac Allister, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

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4:20 PM: Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, presente en el Monumental para la despedida del astro argentino.

4:07 PM: Argentina llegó al estadio y en el bus se le vio a Lionel Messi llorar ante el recibimiento.