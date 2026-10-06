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"Los voy a extrañar": Messi previo a su último partido con Argentina

Horas antes del partido entre Argentina y Benín, Lionel Messi apareció en un emotivo video en el que expresa su orgullo de jugar con la albiceleste

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 13:59

Buenos Aires, Argentina.- Horas antes de decir adiós a la selección argentina, Lionel Messi expresó este martes que se va “en paz” tras haberlo “dejado todo” por la camiseta albiceleste, que vestirá por última vez en el amistoso frente a Benín, desde las 8:00 p,m hora local, en el estadio Monumental en Buenos Aires.

“Llegó el momento. Me voy en paz, dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, dijo el capitán argentino en un video publicado en las redes oficiales de Adidas, que repasa distintos momentos de su trayectoria con la selección y tiene como música de fondo “Gracias a la vida”, de la argentina Mercedes Sosa.

El video termina con Messi acercándose a la camiseta argentina número 10, colgada de una percha, la acomoda y se aleja, en una imagen que simboliza el cierre de una etapa iniciada hace más de dos décadas.

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El delantero rosarino disputará este martes su partido número 208 con la selección argentina, en un encuentro con las entradas agotadas que contará con múltiples homenajes, música en vivo y la presencia de varios de los jugadores que lo acompañaron durante sus 21 años con la Albiceleste.

Desde su debut en 2005, Messi ha marcado 125 goles y dado 66 asistencias. Es el jugador con más presencias, el máximo goleador y máximo asistidor histórico del seleccionado.

Disputó también seis mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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En esos torneos acumuló: 21 goles y 34 partidos, y fue el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas, con 36 tantos.

En cuanto a títulos, su legado incluye la Copa del Mundo Sub-20 de 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

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Redacción web
Agencia EFE

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