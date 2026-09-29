Scaloni hace confesión del futuro de Messi en Argentina y revela qué pasará tras su despedida

Scaloni habló sobre su futuro durante una conferencia de prensa previa al partido amistoso de este miércoles con la selección de Bolivia en la ciudad de Córdoba.

Buenos Aires, Argentina.- El seleccionador de fútbol de Argentina , Lionel Scaloni , dijo este martes que tiene "predisposición" para renovar su contrato porque "hay hambre" de cara a las futuras competencias.

"La predisposición está de las dos partes, recién empezamos a hablar. Vamos a volver a hacerlo en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo", declaró al ser consultado por los resultados de la reunión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, Scaloni. "Las ganas están", enfatizó.

Matizó que si no hubiera visto potencial para crecer tras la final del Mundial que se perdió con España, no habría razones para negociar un nuevo contrato con la AFA.

El contrato de Scaloni con la Albiceleste finaliza el 31 de diciembre y, si bien la renovación había sido puesta en duda, sus declaraciones de este martes parecen comenzar a despojar el panorama.

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Negó los rumores de una presunta oferta para dirigir a River Plate tras el Mundial y dijo que hasta la finalización de su contrato vigente, haya o no acuerdo con la AFA, no escuchará ofrecimientos.

"Dije después de la final que había que pensar bien, lógicamente, después de ese momento siempre negativo. Tuve que repensar el tema deportivo que es importante, fundamental, sin olvidar lo económico. Miré lo que nos queda por delante y estamos ilusionados con eso. Es lo que me decidió a llegar a un acuerdo", añadió.

Sobre la perspectiva de cara al Mundial 2030, dijo que "falta un montón" pero subrayó: "Siempre vamos a competir, eso lo tengo bien claro, esa es una de las decisiones para intentar seguir. El hambre sigue estando".

En esa misma línea, destacó que "ningún futbolista quiso tomarse como descanso los partidos amistosos previstos.

Respecto al desafío de reemplazar a Lionel Messi a partir de su inminente retirada, consideró que el grupo de jugadores que queda tiene posibilidades de compensarlo.

"Más allá del jugador, lo que él genera adentro y afuera de la cancha no se lo he visto a nadie. Tenemos gente que puede aportar liderazgo y sobre todo es buena gente. No buscamos caudillos, que el compañero le tenga miedo. Buscamos gente positiva, creemos que hay y entre todos suplir lo que hacía 'Leo'", dijo Scaloni.