Más de 5,000 vecinos en riesgo de quedar incomunicados por puente dañado

Más de 5,000 vecinos del sector 7A de la colonia Villa Nueva podrían quedar incomunicados si colapsa uno de los puentes peatonales que conecta a la zona y se encuentra sumamente deteriorado.
De acuerdo con los vecinos de la zona, la estructura se ha debilitado con las últimas lluvias y presenta daños visibles en una de sus columnas.
La columna que sostiene parte del puente está partida a más de la mitad y permanece en pie por unos pocos centímetros de material.
Vecinos del sector temen que las próximas lluvias terminen de debilitarla y la estructura colapse.
La preocupación aumentó ante el pronóstico de más precipitaciones, ya que un colapso dejaría sin paso a miles de residentes que utilizan diariamente la estructura para movilizarse.
“Estuvimos reunidos con los vecinos del sector 7A para ver cómo se puede gestionar material para reforzar el puente, que por las lluvias ha perdido fuerza. Si el puente llega a colapsar, deja sin paso a más de 5,000 vecinos”, denunció un grupo de residentes del sector.
Los residentes ya solicitaron apoyo a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), pero aseguran que hasta ahora no han recibido una respuesta concreta sobre una posible intervención.
Mientras esperan una solución, los propios vecinos comenzaron a organizarse para gestionar el material que necesitan para reforzar la parte dañada del puente.
La intención no es únicamente reparar la columna afectada, sino revisar y reforzar el resto de la estructura, debido a que los residentes consideran que también se ha debilitado por las lluvias.
Mientras gestionan por su cuenta el material para realizar trabajos de emergencia, los vecinos reiteraron el llamado a las autoridades municipales para que intervengan el puente.