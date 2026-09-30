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Más de 5,000 vecinos en riesgo de quedar incomunicados por puente dañado

Una columna del puente peatonal en la colonia Villa Nueva está partida a más de la mitad y los vecinos temen que las lluvias provoquen el colapso de la estructura

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 14:31
Más de 5,000 vecinos en riesgo de quedar incomunicados por puente dañado
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Más de 5,000 vecinos del sector 7A de la colonia Villa Nueva podrían quedar incomunicados si colapsa uno de los puentes peatonales que conecta a la zona y se encuentra sumamente deteriorado.

Foto: Cortesía
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De acuerdo con los vecinos de la zona, la estructura se ha debilitado con las últimas lluvias y presenta daños visibles en una de sus columnas.

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La columna que sostiene parte del puente está partida a más de la mitad y permanece en pie por unos pocos centímetros de material.

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Vecinos del sector temen que las próximas lluvias terminen de debilitarla y la estructura colapse.

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La preocupación aumentó ante el pronóstico de más precipitaciones, ya que un colapso dejaría sin paso a miles de residentes que utilizan diariamente la estructura para movilizarse.

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“Estuvimos reunidos con los vecinos del sector 7A para ver cómo se puede gestionar material para reforzar el puente, que por las lluvias ha perdido fuerza. Si el puente llega a colapsar, deja sin paso a más de 5,000 vecinos”, denunció un grupo de residentes del sector.

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Los residentes ya solicitaron apoyo a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), pero aseguran que hasta ahora no han recibido una respuesta concreta sobre una posible intervención.

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Mientras esperan una solución, los propios vecinos comenzaron a organizarse para gestionar el material que necesitan para reforzar la parte dañada del puente.

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La intención no es únicamente reparar la columna afectada, sino revisar y reforzar el resto de la estructura, debido a que los residentes consideran que también se ha debilitado por las lluvias.

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Mientras gestionan por su cuenta el material para realizar trabajos de emergencia, los vecinos reiteraron el llamado a las autoridades municipales para que intervengan el puente.

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