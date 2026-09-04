Estas son las 10 colonias de la capital con más problemas de alcantarillado

Tegucigalpa, Honduras.- El alcantarillado sanitario es una de las redes subterráneas fundamentales para el funcionamiento de la capital, pero también una de las que enfrenta constantes problemas debido a obstrucciones, acumulación de desechos y deterioro de algunas tuberías.

Durante los primeros ocho meses de 2026, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ha tenido que atender numerosas incidencias en distintos barrios y colonias del Distrito Central, con algunos sectores concentrando una mayor cantidad de reportes.

La estadística de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial identifica a 10 sectores que sobresalen por el número de incidencias registradas entre enero y agosto de este año.

La colonia Kennedy ocupa el primer lugar del listado, con 221 incidencias. Le siguen la colonia Miraflores, con 91; Hato de Enmedio, con 81; y El Pedregal, que acumula 64 casos durante el período.

El barrio Concepción aparece, posteriormente, con 61 incidencias, mientras que el barrio Buenos Aires registra 56 y la colonia 21 de Octubre suma 52 casos en los primeros ocho meses del año.

La lista continúa con las colonias Arturo Quezada y San Francisco, ambas con 47 y 46 incidencias, respectivamente. La colonia 3 de Mayo también acumula 46 casos y completa el grupo de los 10 sectores con mayor incidencia.