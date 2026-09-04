Estas son las 10 colonias de la capital con más problemas de alcantarillado

Tegucigalpa, Honduras.- El alcantarillado sanitario es una de las redes subterráneas fundamentales para el funcionamiento de la capital, pero también una de las que enfrenta constantes problemas debido a obstrucciones, acumulación de desechos y deterioro de algunas tuberías.
Durante los primeros ocho meses de 2026, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) ha tenido que atender numerosas incidencias en distintos barrios y colonias del Distrito Central, con algunos sectores concentrando una mayor cantidad de reportes.
La estadística de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial identifica a 10 sectores que sobresalen por el número de incidencias registradas entre enero y agosto de este año.
La colonia Kennedy ocupa el primer lugar del listado, con 221 incidencias. Le siguen la colonia Miraflores, con 91; Hato de Enmedio, con 81; y El Pedregal, que acumula 64 casos durante el período.
El barrio Concepción aparece, posteriormente, con 61 incidencias, mientras que el barrio Buenos Aires registra 56 y la colonia 21 de Octubre suma 52 casos en los primeros ocho meses del año.
La lista continúa con las colonias Arturo Quezada y San Francisco, ambas con 47 y 46 incidencias, respectivamente. La colonia 3 de Mayo también acumula 46 casos y completa el grupo de los 10 sectores con mayor incidencia.
¿Por qué se presentan tantos problemas en estas redes? El subgerente de Alcantarillado Pluvial de UMAPS, Jorge Pérez, explicó que la principal causa está relacionada con el uso inadecuado que la población hace del sistema de alcantarillado sanitario.
“Los usuarios arrojan desechos sólidos, grasas y basura al sistema de alcantarillado sanitario, y esto genera obstrucciones que, posteriormente, debemos atender", lamentó el entrevistado.
El funcionario señaló que este tipo de prácticas representa el principal motivo por el que las cuadrillas municipales deben intervenir determinados puntos de la red para realizar trabajos de limpieza y desobstrucción.
“Esta es la principal causa de las incidencias, el mal uso del sistema donde arrojan residuos que no deberían ingresar a las tuberías y eso termina provocando obstrucciones", lamentó.
La problemática está relacionado con la antigüedad de algunas tuberías ubicadas en diferentes zonas de la ciudad.
Además, la UMAPS explicó que las franjas de servidumbre, que son aquellas tuberías que pasan por propiedad privada, incluyendo viviendas, representan una situación que puede dificultar el acceso y las labores necesarias para atender o dar mantenimiento a determinados tramos de la red sanitaria.
En una proporción mucho menor aparecen las situaciones hidráulicas, que también pueden generar incidencias en el sistema. Para la UMAPS, estos factores tienen menor peso frente a los problemas ocasionados por el mal uso de la infraestructura.
Las cifras muestran que los problemas del alcantarillado no dependen únicamente de la antigüedad de las redes o de sus condiciones técnicas. El manejo adecuado de los residuos por parte de la población también resulta determinante para reducir las obstrucciones y las intervenciones que se realizan en los sectores más afectados.