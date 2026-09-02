Encuentran muerta a reconocida enfermera en Yarumela, La Paz

De acuerdo con el reporte preliminar, la fallecida fue identificada como Reina Pérez , una reconocida enfermera que laboraba en el Hospital de La Paz, que actualmente residía en Yarumela.

La Paz, Honduras.- Este miércoles 2 de septiembre, una mujer fue encontrada muerta al interior de un negocio de bebidas alcohólicas ubicado en la comunidad de Yarumela , en el departamento de La Paz .

Algunas versiones de pobladores refieren que la fémina se encontraba en el local de bebidas cuando de pronto se desplomó, sin volver a reaccionar. Mientras que otras personas desmintieron que el lugar donde falleció la mujer sea una cantina.

De manera preliminar, se mencionó que la mujer habría sufrido un fulminante paro cardiaco. Sin embargo, serán las autoridades del Ministerio Público y Medicina Forense las encargadas de confirmar o desestimar la versión.

Al lugar de los hechos se apersonaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena. Posteriormente, arribaron miembros de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento y traslado del cadáver de la mujer hacia la morgue capitalina.

Las autoridades informaron que le realizarán la autopsia correspondiente para luego entregar los restos mortales de Reina Pérez a sus familiares dolientes.

La sorpresiva partida de la enfermera ha provocado consternación entre los vecinos de Yarumela y sus compañeros de labores en el principal centro hospitalario de la zona, quienes la recuerdan como una mujer alegre y servicial.

Familiares, amigos y colegas de la enfermera han expresado sus muestras de pesar en redes sociales. "Dios mío, no lo puedo creer". "Que en paz descanse, amiga. Resignación para toda su familia", son algunos de los comentarios que se leen.