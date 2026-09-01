Honduras iza Pabellón Nacional y da inicio al Mes de la Patria

Tegucigalpa, Honduras.- Este 1 de septiembre como cada año Honduras conmemora el Día de la Bandera, un acto solemne con el que da inició el mes patrio y que encabeza las actividades que se desarrollarán por los 205 años de Independencia Patria. Al filo de las 6 de la mañana, el Pabellón Nacional fue izado este 1 de septiembre en el Monumento a la Paz, ubicado en el cerro Juana Laínez de Tegucigalpa. La bandera que ondea durante la ceremonia fue entregada la semana anterior a la Secretaría de Educación por la ministra de Gobernación, Justicia y Descentralización, Sulmy Ortez.

Previo al acto se desarrollaron las ceremonias de arrío, incineración e izada de la Bandera Nacional, en una jornada de patriotismo y civismo, en la que se recuerda la historia y la independencia de Honduras. Este 1 de septiembre el Pabellón fue izado con honores de ordenanza por el cuerpo de cadetes de las Fuerzas Armadas de Honduras. Durante la ceremonia de este martes en Casa Presidencial, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue el encargado de dar lectura al Decreto Legislativo 84-95 que establece la creación de la Bandera hondureña. Seguidamente, ante las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, el mandatario Nasry Asfura recibió de manos de cadetes el Pabellón Nacional, que luego pasó a manos de un niño de la Escuela Experimental de Música y este a la vez lo entregó a cada uno de los Secretarios de Estados del Gobierno quienes deberán este día izar la bandera en cada una de las secretarías. Posteriormente, dirigidos por el gobernante, los ministros reiteraron el juramento a la Bandera Nacional.

Con la ejecución del himno La Granadera por la banda de Los Supremos Poderes, ante los embajadores de los países de Centroamérica, fueron izados los pabellones de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. De manera simultánea, la Bandera Nacional de Honduras fue izada frente al Hemiciclo Legislativo, así como frente a todas las municipalidades del país, entre ellas el Distrito Central y San Pedro Sula, ciudad industrial del país.

¿Por qué se celebra el Día de la Bandera el 1 de septiembre?

El 1 de septiembre fue establecido como Día de la Bandera Nacional mediante el Decreto Legislativo 84-95. La fecha marca también el inicio de las celebraciones del Mes de la Patria, durante el cual las instituciones del Estado, autoridades civiles y militares y la ciudadanía rinden homenaje a los símbolos nacionales y conmemoran la independencia de Honduras. De acuerdo con el decreto, en esta fecha las autoridades civiles y militares, así como la ciudadanía en general, rinden tributo y respeto a uno de los principales símbolos patrios.