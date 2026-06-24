¿En qué lugares de Honduras hubo menor y mayor consumo de combustibles?

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​Los lugares más urbanizados suelen consumir combustibles de forma masiva.

A abril de 2026 las compras de refinados del petróleo superaron los 2.2 millones de barriles, donde tres departamentos concentraron el 50%, es decir 1.14 millones de barriles, comprobó EL HERALDO en una publicación hecha por la Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB).

En Cortés se consumieron 875,876.32 barriles de carburantes, seguido de Francisco Morazán con 305,512.48 barriles.

Un total de 228,781.64 barriles de combustibles se adquirieron en Valle.

Mientras que Gracias a Dios es el departamento que menos gasto tuvo de refinados del crudo, en específico 4,700 barriles.

Un poco más de 16,000 barriles de carburantes fue el consumo reportado tanto en La Paz como Lempira.