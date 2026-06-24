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¿En qué lugares de Honduras hubo menor y mayor consumo de combustibles?

El 50% de los más de 2.2 millones de barriles se compraron en tres departamentos, mientras que en otro apenas adquirieron 4,700 barriles

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 17:47
¿En qué lugares de Honduras hubo menor y mayor consumo de combustibles?

Al ser Cortés el centro industrial y comercial del país se traduce en mayor consumo de combustibles en comparación al resto de departamentos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​Los lugares más urbanizados suelen consumir combustibles de forma masiva.

A abril de 2026 las compras de refinados del petróleo superaron los 2.2 millones de barriles, donde tres departamentos concentraron el 50%, es decir 1.14 millones de barriles, comprobó EL HERALDO en una publicación hecha por la Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB).

En Cortés se consumieron 875,876.32 barriles de carburantes, seguido de Francisco Morazán con 305,512.48 barriles.

Un total de 228,781.64 barriles de combustibles se adquirieron en Valle.

Mientras que Gracias a Dios es el departamento que menos gasto tuvo de refinados del crudo, en específico 4,700 barriles.

Un poco más de 16,000 barriles de carburantes fue el consumo reportado tanto en La Paz como Lempira.

¿A cuánto ascendió el consumo de combustibles para generación energética?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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