¡Cambio de planes! Rodri prefiere jugar en el FC Barcelona por encima del Real Madrid

Barcelona, España.- El mercado de fichajes europeo daría un giro de 180 grados con la elección de Rodri Hernández, actual Balón de Oro y campeón del mundo con la Selección Española, quien según diversos medios; prefiere jugar en el Barcelona por delante del Real Madrid.
Con base en la exclusiva compartida por Jijantes FC, el mediocampista de 30 años se cansó de esperar al Real Madrid y habría dado el "ok" para fichar por el club blaugrana, luego de un plática con Hansi Flick.
Rodri era uno de los objetivos prioritarios del Madrid para reforzar su mediocampo y según la misma información, la oferta blanca de unos 50 millones no ha convencido al City, lo que abre la puerta a fichar por el Barcelona, quien busca un reemplazo para Frenkie De Jong; lesionado de gravedad en el Mundial 2026.
A la información de Jijantes FC se sumó Fabrizio Romano, asegurando que: "Rodri ha hablado con Deco y Hansi Flick. Ha dado su visto bueno al Barcelona para proceder con las negociaciones".
"Propuesta oficial de contrato ya en manos del agente de Rodri y el Barça también ha contactado con el Manchester City. Operación a toda velocidad para cerrar el fichaje", sentenció el periodista italiano en su cuenta oficial de X.
Por otro lado, según informa Mundo Deportivo, a Rodri le gustaría tener resuelto su futuro antes de reincorporarse al Manchester City el próximo jueves 13 de agosto.
Con este desenlace, el Barcelona deberá encontrar los recursos financieros para hacer posible el traspaso, ya que una oferta en el rango de 60-70 millones de euros podría ser suficiente para satisfacer al Manchester City.