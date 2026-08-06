¡Cambio de planes! Rodri prefiere jugar en el FC Barcelona por encima del Real Madrid

Barcelona, España.- El mercado de fichajes europeo daría un giro de 180 grados con la elección de Rodri Hernández, actual Balón de Oro y campeón del mundo con la Selección Española, quien según diversos medios; prefiere jugar en el Barcelona por delante del Real Madrid.

Con base en la exclusiva compartida por Jijantes FC, el mediocampista de 30 años se cansó de esperar al Real Madrid y habría dado el "ok" para fichar por el club blaugrana, luego de un plática con Hansi Flick.

Rodri era uno de los objetivos prioritarios del Madrid para reforzar su mediocampo y según la misma información, la oferta blanca de unos 50 millones no ha convencido al City, lo que abre la puerta a fichar por el Barcelona, quien busca un reemplazo para Frenkie De Jong; lesionado de gravedad en el Mundial 2026.