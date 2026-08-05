Mercado de fichajes: Real Madrid teme por Vinicius, crack traiciona a Barcelona y giro con Diomande

Campeón del Mundo sorprende a Barcelona y Real Madrid sigue negociando con Vinicius. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Guerra abierta por Ibrahima Mbaye. El Liverpool y Bayer Leverkusen están muy interesados en el futbolista del París Saint-Germain. El club inglés ya ha contactado con su agente, Jorge Mendes. Por su parte, el equipo alemán ha envidado una propuesta de traspaso al cuadro parisino. La oferta de los alemanes se acerca a las pretensiones del PSG, pero el jugador senegalés prefiere el proyecto de los "Reds".
El Manchester City ha comenzado conversaciones con el entorno de Pedro Neto para una posible incorporación. El extremo portugués está en la agenda del club citizen, en caso de una salida más que probable al Tottenham.
Tras la reunión entre la directiva madridista y Roc Nation, en representación del jugador brasileño, todo apunta a una renovación. Con el fin de contrato el próximo 30 de junio, el entorno de Vinicius Jr confía en la actualización. El conjunto blanco espera recibir la respuesta del actual 7 cuanto antes.
Las últimas noticias afirman que el RB Leipzig permite a Yan Diomande viajar a España para someterse a las pruebas médicas y la firma del contrato con el Real Madrid. Después de llevar días con el acuerdo verbalmente pactado, el jugador marfileño tiene los papeles documentados para convertirse en madridista.
El RCD Mallorca y el CD Eldense han llegado a un acuerdo para la cesión de Javier Olaizola. El canterano balear jugará en posiciones defensivas hasta el final de temporada según pactado entre clubas.
La Roma y el Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo verbal por el lateral argentino, Nahuel Molina. La cifra que ronda el pacto es de 18M de euros, además de agradar las condiciones personales del jugador, y pone fin a su salida del club rojiblanco.
Después de mandar una oferta al Tottenham, el Köln está mas cerca de quedarse con el jugador británico, Mikey Moore. Las negociaciones continúan pero todo apunta a una cesión por parte del club perteneciente a la Premier League.
Mohamed Salah, el ya jugador del Trabzonspor ha sido recibido hoy con mucha ilusión por parte del club y su entorno. El conjunto turco ha publicado algunas imágenes del momento en sus redes sociales.
El presidente del Besiktas niega un acuerdo con Brahim Díaz. El Besiktas había elegido al centrocampista internacional de 26 años del Real Madrid para iniciar su posible fichaje. Sin embargo, informa Fabrizio Romano que el presidente del Besiktas, Sardar Adali aseguraba que el club no está "trabajando en el acuerdo de Bahim Díaz".
Bruno Guimarães al Arsenal por 80M. Primer bombazo del día en la Premier. El Arsenal de Mikel Arteta ha llegado por fin a un acuerdo con el Newcastle tras un largo mes de negociaciones por el jugador brasileño. El traspaso del centrocampista está valorado en 75 millones de libras (80 millones de euros aproximadamente).
Las negociaciones entre el Barça y el Al Hilal siguen para llegar a un acuerdo por João Cancelo . El conjunto español espera cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado. El jugador portugués tiene claro su elección y esa es la entidad catalana.
Gakpo, objetivo del Tottenham. El club inglés vuelve a la carga por Cody Gakpo y ya mantiene conversaciones directas con el entorno del delantero neerlandés. La operación dependerá de lo que decida el Liverpool y de la oferta económica presenten los spurs, según informa Fabrizio Romano.
El Barça insiste por Julián. El club azulgrana no se rinde. Deco, director deportivo del FC Barcelona y João Amaral aterrizaban ayer en Madrid para un último intento por fichar a Julián Álvarez. Según informa Jijantes FC, en las próximas horas mantendrán una reunión con Fernando Hidalgo, representante del delantero argentino para explorar la viabilidad de la operación.
Después de alcanzar la gloria mundialista, Ferran Torres vive un momento de máxima atención mediática. El atacante del FC Barcelona mantiene en vilo a sus seguidores debido a las dudas que existen sobre su futuro, ya que su continuidad en el conjunto azulgrana no está completamente definida. El atacante ha sido vinculado al Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain prepara una nueva ofensiva por Zion Suzuki con una propuesta mejorada respecto a la inicial de 28 millones de euros más variables. En esta ocasión, la oferta tendrá una estructura diferente e incluirá bonificaciones, con el objetivo de acercarse a un acuerdo por el guardameta japonés.