Mercado de fichajes: Real Madrid teme por Vinicius, crack traiciona a Barcelona y giro con Diomande

Guerra abierta por Ibrahima Mbaye. El Liverpool y Bayer Leverkusen están muy interesados en el futbolista del París Saint-Germain. El club inglés ya ha contactado con su agente, Jorge Mendes. Por su parte, el equipo alemán ha envidado una propuesta de traspaso al cuadro parisino. La oferta de los alemanes se acerca a las pretensiones del PSG, pero el jugador senegalés prefiere el proyecto de los "Reds".