Johana Bermúdez no dijo que Asfura redujo la pobreza en un 70%

Tegucigalpa,Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, la afirmación de que el presidente Nasry Asfura redujo la pobreza en un 70%. Sin embargo, esta información es falsa. EH Verifica no encontró registros públicos que evidencien que Bermúdez haya emitido la declaración. Además, la diputada confirmó que la afirmación difundida en redes sociales no es verdadera. “Johana Bermudez PAPI A SACADO A HONDURAS DE LA POBREZA MAS DE UN 70% DE LOS HONDUREÑOS SALIERON DE LA POBREZA!”, dice textualmente una publicación en Facebook difundida desde el 6 de agosto de 2026.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), al cierre de 2025 el 60.1% de la población hondureña se encontraba en situación de pobreza, lo que representa una reducción de 13.5 puntos porcentuales respecto a 2021, cuando el indicador se ubicaba en 73.6%. En el caso de la pobreza extrema, el porcentaje pasó de 53.7% en 2021 a 38.3% en 2025, una disminución de 15.4 puntos porcentuales durante ese periodo.

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