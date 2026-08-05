Johana Bermúdez no pidió finiquitar el proceso legal contra Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional, una supuesta declaración en la que habría sugerido que un juez dicte sobreseimiento definitivo a favor de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022. La afirmación es falsa: no hay registros de que Bermúdez haya hecho esa declaración en medios de comunicación ni en otras fuentes confiables consultadas. Además, Johana Bermúdez negó a EH Verifica ser la autora de la cita que circula en redes sociales. "AHORA EL JUEZ DEBE DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EN EL CASO ILEGAL DE JOH, ESO ES PERSECUCIÓN POLÍTICO Y NOSOTROS NO LO VAMOS A PEMITIR, LO VAMOS A PROTEGER, UN SER INOCENTE Y DE CORAZÓN NOBLE NO MERECE SER DAÑADO DE ESA MANERA", dice literalmente el texto sobrepuesto de una entrada en Facebook, compartida decenas de veces desde el 4 de agosto.

El expresidente Juan Orlando Hernández regresó a Honduras en julio de 2026 para enfrentar el caso Pandora II, derivado de una investigación por presunto desvío de fondos públicos hacia estructuras vinculadas con campañas políticas, según la acusación formal presentada por el Ministerio Público de Honduras. Hernández permaneció fuera del país más de cuatro años. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico. El proceso es independiente y contempla acusaciones por fraude y lavado de activos. Su regreso fue posible después de que un juez natural suspendiera la orden de captura y la alerta internacional. La medida rigió del 20 de julio al 3 de agosto de 2026, tras una solicitud de la defensa para que compareciera voluntariamente ante la justicia. El 3 de agosto, Hernández compareció en la audiencia de imputado y continuará el proceso en libertad. La audiencia inicial fue fijada para el 12 de agosto. La acusación menciona 62 millones de lempiras y estructuras como Azules Unidos, Amigos de JOH y La Cachureca.

Cita falsa