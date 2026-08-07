No hay registro de que Gilberto Ríos dijera que devolverá millones de Fosovi cuando Cardona y Cuéllar restituyan lo de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al exdirector ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), Gilberto Ríos Munguía, una supuesta declaración en la que asegura que entregará los 24 millones de lempiras vinculados un a presunto acto de corrupción únicamente cuando la exdiputada Isis Cuéllar y el exsecretario José Carlos Cardona devuelvan los fondos que presuntamente fueron sustraídos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Sin embargo, es falso. No existe evidencia de que Gilberto Ríos Munguía haya realizado esas declaraciones en entrevistas, conferencias de prensa, publicaciones de medios de comunicación confiables ni en comunicados oficiales emitidos por él o por el Fosovi.
“Voy a entregar los 24 millones hasta que Issis Cuellar y Jose Carlos Cardona regresen los millones que se robaron”, dice textualmente la imagen que acompaña la entrada difundida en Facebook desde el 6 de agosto.
La desinformación surge en medio de la polémica por el caso Fosovi, luego de que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentara una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto colapso financiero de la institución y señalara posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Asimismo, coincide con el proceso judicial relacionado con Sedesol, en el que la diputada Isis Cuéllar y el exsecretario José Carlos Cardona enfrentan acusaciones por presuntos delitos vinculados al manejo de fondos públicos destinados a proyectos sociales.
No hay evidencia
Una búsqueda en Google con las palabras clave “Gilberto Ríos”, “24 millones”, “Fosovi” y “Sedesol”, así como otras combinaciones relacionadas, no arrojó registros en medios de comunicación, conferencias de prensa ni documentos oficiales que respalden la supuesta declaración atribuida a Ríos.
Además, una revisión de la cuenta oficial de Gilberto Ríos en Facebook permitió localizar una publicación en la que el exfuncionario desmintió la autenticidad de la frase que circula en redes sociales y negó haber realizado esa declaración.
En conclusión, es falso que Gilberto Ríos haya afirmado que entregaría 24 millones de lempiras relacionados con el caso Fosovi cuando Isis Cuéllar y José Carlos Cardona devolvieran los fondos presuntamente desviados de Sedesol.