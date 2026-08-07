No hay registro de que Gilberto Ríos dijera que devolverá millones de Fosovi cuando Cardona y Cuéllar restituyan lo de Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al exdirector ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda (Fosovi), Gilberto Ríos Munguía, una supuesta declaración en la que asegura que entregará los 24 millones de lempiras vinculados un a presunto acto de corrupción únicamente cuando la exdiputada Isis Cuéllar y el exsecretario José Carlos Cardona devuelvan los fondos que presuntamente fueron sustraídos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Sin embargo, es falso. No existe evidencia de que Gilberto Ríos Munguía haya realizado esas declaraciones en entrevistas, conferencias de prensa, publicaciones de medios de comunicación confiables ni en comunicados oficiales emitidos por él o por el Fosovi.

“Voy a entregar los 24 millones hasta que Issis Cuellar y Jose Carlos Cardona regresen los millones que se robaron”, dice textualmente la imagen que acompaña la entrada difundida en Facebook desde el 6 de agosto.