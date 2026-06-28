"Ya no tengo papá, lo agarró migración": Niño de 5 años quedó solo en carro tras arresto de ICE

El menor fue identificado como Erikson Alejandro Alvarado , hijo de Alejandrino Alvarado Ramírez , hondureño que fue detenido durante un control vehicular, mientras se dirigía a dejar a su hijo a la casa de su niñera la semana pasada.

Estados Unidos.- Un niño de origen hondureño de apenas 5 años, quedó solo en un carro, luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en Inglés) arrestaran a su padre en Alabama.

El pequeño relató ante los medios locales los momentos de terror que vivió al ver que se llevaban a su padre. "Yo me desperté y la policía dijo a mi papi que salga del carro y después lo arrestaron", expresó.

Tras la detención de Alejandrino, uno de los agentes se regresó para entregarle al niño el teléfono móvil de su padre, con la instrucción de que permaneciera dentro del vehículo sin salir bajo ninguna circunstancia. "Yo no me podía salir del carro. La policía no quería", detalló.

El menor agregó que posteriormente uno de los agentes condujo el carro hasta el estacionamiento de la iglesia católica Saint Patrick. Ya en el lugar, Erikson no tuvo otra opción que llamar a su niñera. "Pararon a mi papá, está en el carro de la policía".

La cuidadora envió a sus dos hijos en busca del pequeño Erikson, pero también fueron interceptados por agentes de ICE, quienes les pidieron demostrar su estatus migratorio, una vez comprobado, los oficiales se retiraron del sitio.

María, madre del menor manifestó la angustia que sintió al saber que su hijo estuvo solo por varios minutos al interior del vehículo, argumentando que fue una situación de riesgo. "¿Si hubiera agarrado el timón y se va? Se va a golpear o se va a atropellar un carro o un poste", manifestó entre lágrimas.

Afortunadamente, el pequeño Erikson se encuentra bien tras lo sucedido, sin embargo, la familia ahora enfrenta la separación a causa de la detención del padre. "Ya no tengo papá porque lo agarró la migración", concluyó el menor visiblemente triste.