Deportada antes de graduarse, hondureña es aceptada en 15 universidades de EE UU

La joven hondureña Estephany García González tenía siete años cuando emigró hacia los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Sin embargo, trece años después, cuando estaba a solo semanas de culminar sus estudios de la secundaria en Houston, fue deportada junto a su padre el pasado mes de febrero. Pero aún estado en Honduras no se rindió obteniendo resultados sin precedentes. A continuación los detalles.
Según dieron a conocer ante medios estadounidenses, Estephany y su papá fueron a lo que sería una cita migratoria, sin imaginar que no volverían a su casa.
"Fue algo inesperado. Mi papá y yo fuimos a una corte, como dicen, ahí nos detuvieron sin ninguna razón y nos deportaron", relató la joven de 19 años.
La noticia sacudió a la Yes Prep Public School, donde la hondureña destacaba por su liderazgo y por su dedicación a los estudios. No obstante, pusieron manos a la obra y crearon un programa de estudio virtual a la medida de Estephany, con la finalidad de que no perdiera el año.
"Inmediatamente agilizamos un programa especializado para ella de forma virtual. Ella solo perdió días mientras nosotros equipamos toda su academia virtualmente, para que continuara con sus créditos y pudiera recibir su diploma", manifestó la directora ejecutiva de Yes Prep, Isy Castillo.
Estephany se graduó, pero lo hizo frente a una pantalla, sin abrazar a sus compañeros de grado y sin lanzar el birrete al aire."Me siento triste por todos los momentos con los que soñé, pues me imaginaba estar con mis amigos", expresó la joven entre lágrimas.
A pesar de la situación, Estephany comenzó a recibir buenas e inesperadas noticias desde Estados Unidos: cartas de aceptación, pero no de una, ni dos, sino que de unas 15 universidades estadounidenses que le abrieron sus puertas.
"Fueron como 15", recordó la estudiante hondureña. La meta está clara: St. Thomas University. En el video de su graduación virtual, Estephany lo anunció con orgullo: "Estoy orgullosa en anunciar que asistiré a la Universidad St. Thomas", dijo. Aunque todavía falta camino por recorrer para intentar regresar al país donde tiene las oportunidades que desea.
Para la familia de Estephany este ha sido un proceso difícil de comprender, especialmente para su hermana, Cynthia Arévalo. "Fue injusto que una persona con tanto futuro en este país, con buena conducta, fuera deportada como cualquier delincuente", expresó Cynthia durante una entrevista a Univisión.
La joven quiere convertirse en enfermera, y hasta ahora, nada le ha quitado esa idea de la cabeza. "Hay que darle cara a la vida y no dejar que nada lo destruya a uno, como dicen, porque ahí es donde se aprende", concluye Estephany, con la esperanza de cumplir sus sueños a cabalidad, pese a las adversidades.