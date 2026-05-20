Deportada antes de graduarse, hondureña es aceptada en 15 universidades de EE UU

La joven quiere convertirse en enfermera, y hasta ahora, nada le ha quitado esa idea de la cabeza. "Hay que darle cara a la vida y no dejar que nada lo destruya a uno, como dicen, porque ahí es donde se aprende", concluye Estephany, con la esperanza de cumplir sus sueños a cabalidad, pese a las adversidades.