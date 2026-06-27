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ICE arresta a un hondureño acusado de abusar a una menor durante dos años

Alexis Mejía Colón, hondureño indocumentado de 42 años, fue arrestado en Nueva Orleans tras ser acusado de abusar a una menor de edad durante dos años

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 21:10
ICE arresta a un hondureño acusado de abusar a una menor durante dos años

Alexis Mejía Colón, hondureño indocumentado de 42 años, fue arrestado en Nueva Orleans tras ser acusado de violar a una menor.

 Foto: cortesía redes sociales

Estados Unidos.- Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Nueva Orleans, arrestaron un inmigrante hondureño acusado de violación en primer grado contra una menor de edad.

El señalado fue identificado como Alexis Mejía Colón, de 42 años, quien se encontraba en situación migratoria indocumentada al momento de su detención.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hondureño enfrenta cargos por los delitos de violación en primer grado, agresión sexual oral y delitos graves contra la naturaleza, luego de que presuntamente cometiera estos abusos en contra de su víctima por un periodo de dos años.

Luego de que trascendiera el caso, ICE Nueva Orleans emitió una orden de detención migratoria inmediata en contra del señalado.

Según las autoridades, este tipo de detención tiene el propósito de evitar que inmigrantes indocumentados con antecedentes penales sean liberados y puedan reincidir.

De momento, Mejía Colón permanece detenido, bajo custodia de las autoridades. La investigación y el proceso judicial continúan para determinar sus responsabilidades penales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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