ICE arresta a un hondureño acusado de abusar a una menor durante dos años

El señalado fue identificado como Alexis Mejía Colón , de 42 años, quien se encontraba en situación migratoria indocumentada al momento de su detención.

Estados Unidos.- Agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Nueva Orleans, arrestaron un inmigrante hondureño acusado de violación en primer grado contra una menor de edad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hondureño enfrenta cargos por los delitos de violación en primer grado, agresión sexual oral y delitos graves contra la naturaleza, luego de que presuntamente cometiera estos abusos en contra de su víctima por un periodo de dos años.

Luego de que trascendiera el caso, ICE Nueva Orleans emitió una orden de detención migratoria inmediata en contra del señalado.

Según las autoridades, este tipo de detención tiene el propósito de evitar que inmigrantes indocumentados con antecedentes penales sean liberados y puedan reincidir.

De momento, Mejía Colón permanece detenido, bajo custodia de las autoridades. La investigación y el proceso judicial continúan para determinar sus responsabilidades penales.