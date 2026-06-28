Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia: récords logrados y los que aún persigue en el Mundial 2026

El astro portugués continúa escribiendo páginas doradas. ¿Qué récords ya ha conquistado y cuáles persigue?
A sus 41 años, el reconocido futbolista ha marcado goles en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y ya suma dos en la Copa del Mundo de 2026.
Cristiano también forma parte de la generación más exitosa de la historia de Portugal, con la conquista de la Eurocopa 2016 y de las ediciones 2019 y 2025 de la Liga de Naciones.
En resumen, ¿cuáles son los récords mundialistas que ya ha conquistado hasta el momento? Aquí los títulos que dejarán un legado en el último Mundial del jugador.
Entre los logros destacan que es el primer jugador en marcar en seis Mundiales y el primero en disputar seis Copas del Mundo.
Además, es el único jugador con goles en seis Copas del Mundo consecutivas y el jugador portugués con más partidos en Mundiales.
También es el máximo goleador histórico de Portugal en Mundiales. No obstante, Cristiano también colecciona récords con la selección de Portugal al ser el máximo goleador histórico de la selección. ¿Aún puede seguir conquistando récords?
Cristiano se acerca al top 5 histórico de goleadores mundialistas y busca incrementar el récord de partidos mundialistas con Portugal.
Aunque este podría ser el último Mundial de Ronaldo, también puede perseguir otro logro: convertirse en uno de los goleadores más veteranos de la historia.
En el Mundial 2026, el delantero portugués continúa ampliando su legado y demostrando que la grandeza no tiene fecha de caducidad.