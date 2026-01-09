Homicidios reportan 13.46% de reducción en primeros días de 2026 respecto al año anterior

Tegucigalpa, Honduras. - E​​​​​n Honduras se reportan al menos 45 personas asesinadas durante la primera semana de enero de 2026, lo que refleja una reducción de homicidios en comparación con el año anterior. Así lo establecen las cifras de la Secretaría de Seguridad, publicadas en la plataforma del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). Los datos indican que del 1 al 8 de enero de este año se contabilizó un total de 45 personas asesinadas en diferentes sectores del país.

Mientras tanto, en el mismo período de 2025 se registraron 52 asesinatos, lo que implica una reducción del 13.46 por ciento en las muertes violentas durante el presente año. No obstante, en 2026 hubo tres días en los que se registraron más asesinatos que en el año anterior. Entre estos se encuentran el 3 de enero de 2026, cuando se contabilizaron siete personas asesinadas, tres más que en la misma fecha de 2025; el 4 de enero, con ocho crímenes, cuatro más que el año pasado; y el 7 de enero, cuando se reportaron cuatro fallecidos, uno más que en 2025. Las autoridades policiales destacaron que el 1 de enero de 2025 se registraron 13 hechos violentos, mientras que en la misma fecha de este año se contabilizaron cinco personas fallecidas a causa de la criminalidad.

Otros días en los que se registró una reducción de homicidios este año fueron el 5 de enero, ya que en 2025 se reportaron ocho asesinatos y en 2026 seis; así como el 6 de enero, cuando el año pasado se contabilizaron seis homicidios y este año solo tres. Asimismo, el 8 de enero de 2025 se registraron siete víctimas mortales, mientras que en 2026 fueron cinco, es decir, dos personas menos perdieron la vida. El único día en el que se reportó la misma cantidad de personas asesinadas fue el 2 de enero de ambos años, con siete víctimas a nivel nacional. Del total de homicidios registrados del 1 al 8 de enero de 2026, cuatro ocurrieron en el municipio del Distrito Central, Francisco Morazán; tres en San Pedro Sula, Cortés; dos en Trojes, El Paraíso; dos en Danlí, El Paraíso; dos en Sulaco, Yoro; dos en Balfate, Colón; y uno en otros municipios del país.