¿Necesita trasladar un paciente al Hospital Escuela? Estos son los pasos que debe seguir

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela informó que los pacientes remitidos desde hospitales públicos o privados deberán contar con una referencia médica.
Posteriormente, el remitido deberá obtener la confirmación de disponibilidad antes de ser trasladado a las distintas áreas de emergencia que ofrece el hospital.
La medida busca preparar la recepción de pacientes y evitar que personas sean movilizadas hacia el centro asistencial sin que exista espacio para su atención inmediata.
Para ello, el personal de los hospitales remitentes deberá comunicarse previamente con el servicio correspondiente del Hospital Escuela y esperar la autorización antes de realizar el traslado.
Los canales habilitados son los siguientes: Sala de Triaje de Emergencia: 2232-2322, extensión 489; emergencia de Medicina Interna: 2232-2322, extensión 420 y emergencia de Cirugía: 2232-2322, extensión 478.
También permanece habilitadas la emergencia de Ginecología: 2232-2322, extensión 511 y la emergencia de Pediatría: 2232-2322, con extensión 460.
Las autoridades reiteraron que el traslado deberá realizarse únicamente después de recibir la confirmación de cupo por parte del Hospital Escuela.
Con esta medida se busca coordinar de mejor manera el ingreso de pacientes referidos desde otros establecimientos de salud y optimizar la atención en las áreas de emergencia.