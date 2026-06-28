¿Necesita trasladar un paciente al Hospital Escuela? Estos son los pasos que debe seguir

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital Escuela informó que los pacientes remitidos desde hospitales públicos o privados deberán contar con una referencia médica.

Posteriormente, el remitido deberá obtener la confirmación de disponibilidad antes de ser trasladado a las distintas áreas de emergencia que ofrece el hospital.

La medida busca preparar la recepción de pacientes y evitar que personas sean movilizadas hacia el centro asistencial sin que exista espacio para su atención inmediata.