¿En qué zonas de Honduras no habrá energía eléctrica este lunes 29 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de abonados del servicio eléctrico deberán prepararse para interrupciones programadas este lunes 29 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara trabajos de mantenimiento en diferentes circuitos del país.

Según la programación oficial, las suspensiones temporales del suministro se realizarán en sectores de Puerto Cortés, San Pedro Sula y Tatumbla, con el objetivo de efectuar trabajos que permitan fortalecer y mantener la infraestructura eléctrica.

Las interrupciones afectarán áreas comerciales, industriales, instituciones públicas, centros educativos, entidades bancarias y comunidades rurales, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar las previsiones necesarias.

En algunos sectores, los cortes se extenderán por más de seis horas, impactando las actividades cotidianas de miles de usuarios en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.

Cortes de energía programados: