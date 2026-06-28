¿En qué zonas de Honduras no habrá energía eléctrica este lunes 29 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Miles de abonados del servicio eléctrico deberán prepararse para interrupciones programadas este lunes 29 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara trabajos de mantenimiento en diferentes circuitos del país.
Según la programación oficial, las suspensiones temporales del suministro se realizarán en sectores de Puerto Cortés, San Pedro Sula y Tatumbla, con el objetivo de efectuar trabajos que permitan fortalecer y mantener la infraestructura eléctrica.
Las interrupciones afectarán áreas comerciales, industriales, instituciones públicas, centros educativos, entidades bancarias y comunidades rurales, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar las previsiones necesarias.
En algunos sectores, los cortes se extenderán por más de seis horas, impactando las actividades cotidianas de miles de usuarios en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán.
Cortes de energía programados:
Puerto Cortés, Cortés (8:30 AM - 2:30 PM)
Tela Rail Road Company, Melaza, Mieles y Alcoholes, Transverquín, Hondupalma, Hondupetrol, Aldesa, Empresa Nacional Portuaria (ENP), Frigoríficos ENP, Hondutel, Mercado Municipal, Banco Occidente, Banco Banpaís, Banco Davivienda, Banco BAC, Banco Ficohsa, Banco Lafise, sector comercial avenida 1, 2 y 3, colonia Kennedy, colonia 1 de Mayo, barrio Campo Rojo, barrio El Muelle, barrio El Centro, segunda avenida.
San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)
Colonia Maranatha, colonia Villa Ernestina II, colonia Durpasa, colonia Perfecto Vásquez, residencial Villas del Valle, colonia Brisas del Merendón (Brisas del Campo), residencial Miguel Ángel Pavón I, colonia Miguel Ángel Pavón II, residencial Villa Asturias II, colonia Villa Asturias, colonia El Periodista, colonia Municipal, colonia Brisas del Polvorín, residencial El Paraíso, residencial Valle Escondido, Blue Warehouse 1, Tranycop, bodega Walmart, bodega Nestlé, Industrias Madona, Desarrollos Metálicos, Universidad Pedagógica Nacional, Panadería Jerusalén, Caobas de Honduras, Inversiones Palmarosa, Fundación Mhotivo, Plásticos Industriales Star, INTAE, Ciudad Mujer, Dirección General de Tránsito N.O., Clínica Periférica, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) Calpules.
Tatumbla, Francisco Morazán (8:00 AM - 4:00 PM)
Parte de Tatumbla, Linaca, caserío La Loma, caserío La Lima, caserío Las Moras, Azacualpa, aldea Santa Elena, El Aguacate, El Zope, El Boquerón y zonas aledañas.