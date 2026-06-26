¿En qué zonas de Honduras no habrá luz este sábado 27 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Los habitantes de Comayagua y La Paz deberán prepararse para interrupciones en el servicio eléctrico este sábado 27 de junio, luego de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciara una nueva jornada de trabajos programados en distintas zonas del país. Según la programación divulgada por la estatal, las suspensiones temporales del suministro forman parte de labores operativas y trabajos de generación destinados a fortalecer la red eléctrica y garantizar la estabilidad del servicio. Las interrupciones afectarán sectores residenciales, comerciales, educativos, industriales, instituciones públicas y centros hospitalarios, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas preventivas necesarias. Cortes de energía programados:

Comayagua (7:30 AM - 4:30 PM)

Generación Comayagua: Zinguizapa, La Mundial, Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, San Sebastián, colonia Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos Miravalle, aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, La Oki, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo, La Harris, colonia Los Geranios, Santa Lucía, aldea La Jagüita, El Paraíso, El Matazano, aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de La Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, residencial Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, Agua Fría Mata de Plátano, Club Campo de Golf, El Edén, Escuela Saint Johns, Nido de Águilas, Instituto IHCI, Rastro Municipal, El Rosario, Agua Salada y zonas aledañas.

Santa Mónica, colonia Escoto, Maxi Despensa, Hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique, Lejamaní, Ciudad de La Paz: Hospital Roberto Suazo Córdova, Alcaldía Municipal de La Paz, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Plaza Montecristo, Hospital y Clínica Montecillos, Registro Nacional de las Personas, Mansucopa, Plaza Elena de Carías, Casa de la Cultura, Palacio Judicial de La Paz, Iglesia Los Dolores, Escuela Ramón Rosa, Escuela Manuel Bonilla, Distribuidores Molineros, Iglesia Santidad, Supermercado El Pueblo, Eco Grupo S.A., Iglesia Interdenominal, Escuela Dionisio de Herrera, Iglesia de Dios Pentecostal, Escuela Adelina Martínez, filtro de agua SANAA, Iglesia Católica La Ermita, Escuela Francisco Varela, Supermercado Starline, Jefatura de Tránsito, kínder Alicia de Elvir, Hospital y Clínica La Paz, Yarumela, ANAPO La Paz, Compañía Avícola Centroamericana, residencial Nuevo Amanecer, Inversiones Titi, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero, aldea Pacheco, El Playón, Piedra Parada, Guachipilín, Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matazano, Quilaperque, La Peñita y zonas aledañas.